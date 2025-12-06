Mỹ và Ukraine bàn về tái thiết hậu xung đột trong cuộc đàm phán mới nhất

“Tại cuộc họp, hai bên cũng thảo luận riêng về chương trình nghị sự hướng tới thịnh vượng tương lai, nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết hậu chiến của Ukraine, các sáng kiến kinh tế chung Mỹ-Ukraine và các dự án phục hồi dài hạn”, văn bản nêu rõ.

Tham dự cuộc đàm phán có Đặc phái viên Hòa bình Steven Witkoff, con rể Tổng thống Donald Trump - Jared Kushner, cùng với Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Andrey Gnatov.

Nga - Mỹ - Ukraine đang trong giai đoạn bước ngoặt đàm phán hòa bình, xoay quanh kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ khởi xướng. Kể từ khi các thông tin được tiết lộ, nhiều cuộc đối thoại giữa các bên đã diễn ra nhằm cụ thể hóa các điều khoản trong thỏa thuận này, nhưng chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine gần đây nêu vấn đề tái thiết Ukraine sau xung đột, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky miễn nhiệm quan chức thân cận Andrey Yermak - từng là trưởng đoàn đàm phán Ukraine - khỏi các chức vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Tổng hành dinh của Tổng tư lệnh.

Trước đó, truyền thông và giới chính trị Ukraine nhiều lần chỉ ra rằng dù đã rời chức Chánh văn phòng Tổng thống, Yermak vẫn giữ vị trí trong Hội đồng An ninh và Quốc phòng cũng như Bộ Tổng hành dinh.

Trong khi đó, một chiến lược an ninh quốc gia mới được Nhà Trắng công bố, khẳng định việc khôi phục quan hệ bình thường với Nga và chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột Ukraine là những lợi ích cốt lõi của Mỹ. Bản báo cáo dài 33 trang, nêu tầm nhìn chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, được công bố hôm 5/12.

Tài liệu cho rằng xung đột Ukraine đã khiến “quan hệ châu Âu – Nga bị suy kiệt nghiêm trọng”, làm khu vực trở nên bất ổn; phê phán các lãnh đạo châu Âu vì “kỳ vọng phi thực tế” về kết cục chiến tranh, đồng thời lập luận “đa số người dân châu Âu muốn hòa bình, nhưng mong muốn đó chưa được phản ánh trong chính sách".

Khác với chiến lược an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, vốn nhấn mạnh cạnh tranh với Nga và Trung Quốc, bản chiến lược mới chuyển trọng tâm sang Tây Bán Cầu, bảo vệ lãnh thổ, biên giới và lợi ích khu vực của Mỹ. Tài liệu kêu gọi chuyển nguồn lực khỏi các khu vực xa sang các thách thức gần trong nước, đồng thời nhấn mạnh NATO và châu Âu phải gánh trách nhiệm chính cho an ninh của mình.

Nhìn chung, tài liệu cho thấy sự dịch chuyển khỏi mô hình can thiệp toàn cầu sang chính sách đối ngoại “tính toán theo lợi ích,” nhấn mạnh rằng Mỹ chỉ nên hành động ở nước ngoài khi lợi ích trực tiếp của mình bị đe dọa.

Bản chiến lược này là tài liệu đầu tiên trong loạt văn kiện quốc phòng - đối ngoại lớn mà chính quyền Trump dự kiến công bố, bao gồm Chiến lược Quốc phòng mới, Đánh giá Phòng thủ Tên lửa và Đánh giá Tư thế Hạt nhân – tất cả được kỳ vọng sẽ phản ánh đường hướng mới này.