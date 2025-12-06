Không dự SEA Games 33, Lý Hoàng Nam lần đầu vô địch giải pickleball danh giá

(VTC News) -

Chiều 6/12, Lý Hoàng Nam thi đấu trận chung kết giải PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 gặp Hong Kit Wong người Hong Kong (Trung Quốc). Tay vợt cựu số một Việt Nam ở môn tennis giành chiến thắng sau 2 hiệp với các tỷ số 11-4, 11-4 để lên ngôi vô địch.

Hong Kit Wong là tay vợt hạng 26 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour với số điểm không chênh lệch đáng kể so với Lý Hoàng Nam. Trên bảng xếp hạng châu Á (PPA Tour Asia), vận động viên của Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu.

Lý Hoàng Nam vô địch PPA Tour Asia.

Trong năm 2025, Hong Kit Wong từng thi đấu 2 trận chung kết PPA Tour Asia, một lần đăng quang trên sân nhà. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam mới 1 lần vào chung kết của hệ thống giải này trước đây.

Hong Kit Wong nhập cuộc tốt hơn và có thời điểm dẫn trước Lý Hoàng Nam tới 4 điểm. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam lật ngược tình thế ngoạn mục để tạo chuỗi ghi điểm liên tiếp, giành chiến thắng 11-4 trong set 1.

Bước sang set 2, Lý Hoàng Nam hoàn toàn vượt trội đối thủ trong khi Hong Kit Wong có nhiều tình huống đánh lỗi. Lý Hoàng Nam kết thúc set này với tỷ số 11-4 và giành chiến thắng chung cuộc. Đây là lần đầu tiên Lý Hoàng Nam vô địch giải đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia.

Lý Hoàng Nam là đương kim á quân đơn nam môn quần vợt của SEA Games. Tuy nhiên, ở kỳ đại hội sắp diễn ra tại Thái Lan, tay vợt sinh năm 1997 không tham dự. Trong 2 năm qua, vận động viên từng nhiều năm giữ vị trí số một của làng tennis Việt Nam chuyển sang thi đấu pickleball.