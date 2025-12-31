Nga tố Ukraine tiếp tục điều UAV liều lĩnh tấn công mục tiêu ở Moskva

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đơn vị phòng không của Nga phá hủy tổng cộng 27 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong vòng 3 giờ, bắt đầu từ 20h ngày 30/12, trong đó có 3 chiếc UAV bị phá huỷ ở khu vực Moskva.

Thống đốc Moskva, ông Andrei Vorobyov cũng thông tin có 21 UAV của Ukraine bị bắn hạ trong ngày 30/12 tại khu vực này. Vụ tấn công khiến một thường dân bị thương.

Màn trình diễn của các drone quân sự tại địa điểm huấn luyện ở Quân khu Matxcơva, Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Hiện tại, chưa có thêm báo cáo nào công bố thiệt hại từ cuộc tấn công. Nga hiếm khi công bố toàn bộ mức độ thiệt hại từ những cuộc tấn công do Ukraine thực hiện, trừ khi có dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời cơ quan điện lực đưa tin một thị trấn ngoại ô Moskva ghi nhận tình trạng mất điện, do sự cố kỹ thuật tại nhà máy điện khu vực. Kênh tin tức trên Telegram dẫn lời nguồn tin từ cơ quan an ninh Nga thông tin thêm có khoảng 100.000 cư dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào cho thấy sự cố mất điện này có liên quan đến Ukraine hay không.

Các vụ tấn công được báo cáo xảy ra một ngày sau khi Nga cáo buộc Ukraine âm mưu tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin mà không đưa ra bằng chứng. Kiev lập tức bác bỏ cáo buộc này là vô căn cứ và cho rằng nó nhằm mục đích phá hoại cuộc đàm phán hòa bình trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động để chống lại Ukraine gần 4 năm trước.

Theo TASS, tất cả máy bay không người lái tiếp cận dinh thự ông Putin đều bị hệ thống phòng không Nga phá hủy, không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại sau sự việc. Hành động này được thực hiện trong bối cảnh nhiều cuộc đàm phán căng thẳng đang diễn ra nhằm giải quyết dứt điểm cuộc xung đột với Ukraine.

Liên quan đến sự việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp trả cứng rắn: "Đây là cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vì nó diễn ra trong khi những cuộc đàm phán đang diễn ra ở Mỹ. Chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump đang không tiếc công sức, đang chứng minh nỗ lực của mình bằng những bước đi cụ thể để mang lại hòa bình cho vùng đất này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận ông nghe trực tiếp về vụ việc từ Tổng thống Putin trong một cuộc điện đàm cùng ngày. Ông cho biết vụ việc khiến ông “rất tức giận”, đặc biệt vì nó xảy ra vào thời điểm ngoại giao nhạy cảm.