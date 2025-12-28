Diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 28/12: Kiev rung chuyển trong đòn tấn công

(VTC News) -

Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev trước thềm đối thoại Ukraine - Mỹ

Nga đã mở loạt cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào Kiev và nhiều khu vực khác của Ukraine trong ngày 27/12.

Hành động này được thực hiện chỉ một ngày trước khi Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực tìm kiếm lộ trình chấm dứt gần bốn năm chiến sự.

Đợt tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga vào Kiev, Ukraine, ngày 27/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Gleb Garanich)

Ông Zelensky cho biết đợt không kích kéo dài suốt đêm, với khoảng 500 UAV và 40 tên lửa, làm tê liệt hệ thống điện và sưởi tại nhiều khu vực của thủ đô.

Cuộc tấn công tiếp diễn đến sáng, khiến Kiev phải ban bố cảnh báo không kích gần 10 giờ liên tiếp. Giới chức địa phương xác nhận hai người thiệt mạng tại Kiev và vùng phụ cận, ít nhất 46 người bị thương.

Hạ tầng dân sự trọng yếu bị đánh trúng các đợt không kích bằng tên lửa và UAV của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 27/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Hôm nay, Nga cho thấy cách họ phản ứng trước các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự”, ông Zelensky phát biểu trước báo chí. Trong khi đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không bắn hạ 8 UAV đang bay về Moskva.

Tập đoàn vận hành lưới điện Ukrenergo cho hay nhiều cơ sở năng lượng trên toàn quốc đã bị đánh trúng, buộc chính quyền phải áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp tại Kiev. DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết hơn 1 triệu hộ gia đình ở Kiev và vùng lân cận bị mất điện; đến chiều cùng ngày, khoảng 750.000 hộ vẫn chưa được cấp lại.

Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba nói hơn 40% các tòa nhà dân cư tại Kiev mất hệ thống sưởi trong bối cảnh nhiệt độ dao động quanh mức 0°C.

Nga triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại Belarus

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng Nga nhiều khả năng đang triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik – loại có thể mang đầu đạn hạt nhân – tại một căn cứ không quân cũ ở miền Đông Belarus.

Đánh giá này dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại do Planet Labs cung cấp, cùng thông tin từ một nguồn thạo tin của Mỹ. Theo đó, các bệ phóng di động Oreshnik được cho là đang được bố trí tại một căn cứ gần thị trấn Krichev, cách Minsk khoảng 307 km về phía Đông và cách Moskva gần 480 km về phía Tây Nam.

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực mà các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng Nga nhiều khả năng đang triển khai tên lửa hành trình siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại căn cứ không quân Krichev, ở miền Đông Belarus, gần biên giới Nga. (Ảnh: Planet Labs/Middlebury/Handout qua REUTERS)

Các nhà nghiên cứu nhận định việc triển khai Oreshnik tại Belarus sẽ giúp Nga mở rộng đáng kể tầm tấn công trên khắp châu Âu, đồng thời phản ánh xu hướng Moskva ngày càng dựa nhiều hơn vào sức răn đe hạt nhân.

Động thái này được cho là nhằm gây sức ép với NATO trong bối cảnh phương Tây tiếp tục viện trợ cho Ukraine các loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố giành thêm lãnh thổ tại Zaporizhzhia

Hiện trường sau một cuộc không kích của Nga tại tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, (Ảnh: Reuters)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát làng Kosivtseve, nằm ở phía bắc thị trấn Huliaipole, thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Theo Moskva, chiến dịch này giúp Nga kiểm soát thêm hơn 23 km² lãnh thổ, tạo bàn đạp cho các đợt tiến công tiếp theo của nhóm tác chiến phía Đông.

Nga cho biết hiện lực lượng Moskva đang kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine ở miền Đông và miền Nam, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công chậm nhưng đều, thường xuyên tuyên bố chiếm được các làng mạc mới vài lần mỗi tuần.

Ukraine xác nhận giao tranh ác liệt tại khu vực Huliaipole. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận một “sự cố đáng tiếc” khi một đơn vị đã mắc sai sót chiến thuật, để ba binh sĩ Nga xâm nhập, đánh lừa và buộc lực lượng này phải rút khỏi một vị trí đóng quân tại thị trấn.

Tổng thống Zelensky: Nga lợi dụng Belarus để vượt qua phòng tuyến Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Moskva đang lợi dụng các khu dân cư trên lãnh thổ Belarus – đồng minh thân cận của Nga – nhằm hỗ trợ các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái vào Ukraine.

Trong thông điệp đăng trên Telegram sau cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu, ông Zelensky nói tình báo Ukraine phát hiện Nga đặt các ăng-ten và thiết bị dẫn đường tại các khu chung cư gần biên giới Belarus - Ukraine. Những thiết bị này được cho là hỗ trợ dẫn hướng cho UAV Shahed, giúp chúng vượt qua các tuyến phòng không và tấn công các mục tiêu ở miền Tây Ukraine.

“Chúng tôi nhận thấy Nga đang tìm cách né tránh các vị trí đánh chặn phòng không của Ukraine thông qua lãnh thổ Belarus. Điều này không chỉ đe dọa Ukraine mà còn tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho chính Belarus”, ông Zelensky cảnh báo, đồng thời kêu gọi Minsk chấm dứt các hành động mà ông gọi là “đùa với lửa” và coi thường sinh mạng dân thường.

Belarus hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức trước tuyên bố này.