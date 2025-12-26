Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12: Kiev sắp tổng động viên quy mô lớn

(VTC News) -

Tổng hợp diễn biến chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/12:

Moskva nói Kiev sắp tổng động viên quy mô lớn

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các cơ quan an ninh và tuyển quân Ukraine đã được chỉ đạo “siết chặt tối đa” quy trình nghĩa vụ quân sự, trong đó thu hẹp đáng kể danh sách các bệnh lý được phép hoãn hoặc miễn nhập ngũ.

Quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, bà nhận định các biện pháp này khó có thể giải quyết được vấn đề mang tính hệ thống trong việc bù đắp tổn thất nhân lực của quân đội Ukraine, do ngày càng nhiều người dân không muốn ra chiến trường, thậm chí sẵn sàng chấp nhận án tù để tránh nhập ngũ.

Ukraine được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh lực kéo dài trong cuộc xung đột với Nga.

Kiev hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Tuy nhiên, kể từ tháng 8, khi chính phủ cho phép nam giới từ 18–22 tuổi xuất cảnh, gần 100.000 thanh niên được cho là đã rời khỏi Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố rằng riêng trong năm nay, quân đội Ukraine mất gần 500.000 binh sĩ, đồng thời cho rằng Kiev “mất khả năng bổ sung lực lượng".

Thăm dò bầu cử Ukraine: cựu tổng tư lệnh Zaluzhny được chú ý

Theo một cuộc khảo sát của hãng Socis công bố hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có khả năng thất bại nếu đối đầu với cựu Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny trong một cuộc bầu cử tổng thống.

Ông Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, từ lâu được xem là đối thủ chính trị tiềm năng lớn nhất của ông Zelensky. Kết quả khảo sát cho thấy nếu diễn ra bầu cử giả định, hai ứng viên sẽ bước vào vòng hai với cách biệt sít sao, nhưng ở vòng quyết định, hơn 64% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ông Zaluzhny, trong khi hơn 20% tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Zelensky trong bất kỳ trường hợp nào.

Khoảng 21% người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ đảng của ông Zaluzhny trong bầu cử quốc hội, so với chỉ 12% ủng hộ đảng cầm quyền “Người Phục vụ Nhân dân”.

Tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky tiếp tục suy giảm sau các vụ bê bối tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những cộng sự thân cận.

Nga cho rằng việc Ukraine chưa tổ chức bầu cử điều này làm suy yếu tính pháp lý của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được ký với ông Zelensky, dù Moskva vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Tuần trước, ông Putin thậm chí đề xuất Nga có thể tạm dừng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Ukraine trong ngày bầu cử, nếu Kiev đồng ý tổ chức bỏ phiếu.

Cháy lớn tại cảng Temryuk của Nga sau đòn tấn công

Ảnh vệ tinh cho thấy một đám cháy lớn tại cảng Nga.

Ảnh vệ tinh cho thấy một đám cháy lớn tại cảng Temryuk của Nga, nằm trên bán đảo Taman thuộc biển Azov, sau một cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, theo Ukrinform.

Theo Radio Svoboda, khói từ đám cháy kéo dài hơn 30 km. Chính quyền vùng Krasnodar cho biết diện tích cháy lên tới 4.000 mét vuông, với gần 100 nhân viên và 26 phương tiện được huy động để dập lửa.

Trước đó, Ukrinform đưa tin lực lượng Ukraine tấn công hạ tầng cảng Temryuk và một sân bay quân sự gần thành phố Maykop trong đêm 25/12.

Cảng được cho là Temryuk đóng vai trò quan trọng trong việc hậu cần cho quân đội Nga, nơi trung chuyển nhiều loại hàng hóa, bao gồm khí hóa lỏng và các sản phẩm dầu mỏ.