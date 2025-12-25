Tại Nga, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất vấp phải sự ngờ vực và hoài nghi đáng kể.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Gazeta.Ru, ông Dmitry Novikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), cho rằng kế hoạch của Tổng thống Ukraine là “một sự thao túng trắng trợn.”

Kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine vấp phải sự nghi ngờ từ phía Nga. (Ảnh: PAP)

Ông Novikov nói: “Kế hoạch hòa bình do ông Zelensky đưa ra hoàn toàn không phù hợp với các yêu cầu của phía Nga. Đây lại là một sự thao túng trắng trợn khác từ phía Kiev".

Theo ông, phía Ukraine một lần nữa thể hiện sự không sẵn sàng xây dựng lập trường nhằm đạt được hòa bình và một giải pháp thỏa hiệp. Ông cho rằng khi thực sự mong muốn hòa bình, các bên sẽ không “giả vờ rằng Crimea và Donbas không phải là một phần của Liên bang Nga,” do đó kế hoạch của Tổng thống Ukraine là không nghiêm túc.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Alexey Chepa nhận định kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Zelensky chỉ là một “dự án PR”.

Quan chức này nói: “Moskva cho rằng không cần thiết phải công bố trước các điểm của kế hoạch cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Việc Kiev không tuân thủ điều kiện này cho thấy đây chỉ là một dự án PR khác của Tổng thống Zelensky và là nỗ lực nhằm tận dụng các kết quả tạm thời".

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị, chuyên gia của Quỹ Valdai Discussion Club Andrey Kortunov cho rằng các bên trong tiến trình đàm phán đều đang tìm cách chuyển trách nhiệm sang phía đối phương.

Theo ông, Tổng thống Zelensky sẽ lập luận rằng Kiev đã trình các đề xuất của mình và thống nhất với các đối tác châu Âu và Mỹ, từ đó cho rằng Moskva là bên kéo dài đàm phán. Vì vậy, khả năng Nga chấp nhận phiên bản kế hoạch của Ukraine mà không có những sửa đổi và điều chỉnh rất đáng kể là không cao.