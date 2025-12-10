Ông Zelensky: Ukraine cần thời gian tham vấn châu Âu về kế hoạch hoà bình

(VTC News) -

Financial Times dẫn nguồn cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt thỏa thuận hoà bình trước Giáng sinh. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là nói với đặc phái viên Mỹ rằng ông cần thời gian để tham vấn với các nước châu Âu ủng hộ Kiev về vấn đề này.

Mặc dù hồi tháng 11, ông Trump nói rằng ông muốn thấy một thỏa thuận vào Lễ Tạ ơn, nhưng sau đó ông lại nói với phóng viên ông không có mốc thời gian cụ thể dành cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, các nhà đàm phán Mỹ cho ông Zelensky vài ngày để phản hồi trước kế hoạch hòa bình, yêu cầu Kiev chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky thông tin Ukraine cùng đối tác châu Âu hoàn tất việc chỉnh sửa đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột toàn diện với Nga.

“Theo đánh giá của chúng tôi, các nội dung từ phía Ukraine và châu Âu hiện đã được hoàn thiện hơn và sẵn sàng trình bày với các đối tác tại Mỹ”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh. “Cùng với phía Mỹ, chúng tôi kỳ vọng có thể sớm biến những bước đi tiềm năng thành các phương án khả thi”.

Hồi tháng 11, Tổng thống Mỹ đệ trình bản kế hoạch hòa bình kêu gọi Ukraine rút quân khỏi một phần vùng Donbass của Nga mà họ đang kiểm soát, một trong những điều kiện chính của Moskva để đạt lệnh ngừng bắn trên diện rộng.

Trong chuyến thăm London, ông Zelensky thừa nhận Mỹ đang gây sức ép buộc ông phải “thỏa hiệp”, nhưng nói thêm chưa có thỏa thuận nào đạt được về lãnh thổ. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không từ bỏ vùng lãnh thổ nếu chưa chiến đấu để bảo vệ chúng.

Cùng với đó, Tổng thống Ukraine cho rằng tiến trình thực chất cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc Nga có sẵn sàng thực hiện “những bước đi hiệu quả nhằm chấm dứt đổ máu và ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại” hay không.

Trong khi đó ở trên chiến tuyến, quân đội Nga đang liên tục đạt được bước tiến lớn. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov khẳng định quân đội Nga đang tiến công trên toàn bộ mặt trận tại Ukraine và hiện nhắm đến thị trấn Myrnohrad, nằm ở phía đông thành phố Pokrovsk. Theo ông Gerasimov, Nga kiểm soát hơn 30% các toà nhà tại Myrnohrad.

Ngược lại, Ukraine cho biết họ đang bị áp đảo về hỏa lực và gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng mới cho những binh lính bị thương cũng như thiệt mạng trên chiến trường.

Trong khi ở diễn biến khác, Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện ở Mount Pocono, Pennsylvania rằng từ yêu thích của ông là từ thuế quan. "Tôi cho rằng từ yêu thích nhất của tôi là từ 'thuế quan'. Tôi yêu thích nó hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý công nhân ngành thép, đặc biệt là ở Pennsylvania, "đang có cuộc sống tốt hơn đáng kể" nhờ chiến lược của ông.

"Nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ không có thép. Chúng ta sẽ không có nhà máy thép ở bất kỳ đâu trên khắp nước Mỹ và điều đó sẽ thực sự tệ hại cho an ninh quốc gia", ông Trump nói thêm.