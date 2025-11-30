Phái đoàn cấp cao Ukraine tới Mỹ để thảo luận kế hoạch hoà bình

Trong một bài đăng trên X vào ngày 29/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sẽ dẫn đầu phái đoàn của Kiev đến Mỹ để thảo luận với các quan chức Washington về kế hoạch hoà bình.

Ông Umerov được chỉ định làm trưởng phái đoàn sau khi Tổng thống Zelensky sa thải cố vấn cấp cao Andriy Yermak với những cáo buộc liên quan tới tham nhũng. Ông Yermak được coi là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán của Ukraine với phương Tây.

Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Maxym Marusenko/NurPhoto)

Tổng thống Zelensky cho biết trong bài đăng, nhiệm vụ của đoàn đàm phán Ukraine rất rõ ràng, đó là nhanh chóng và thực chất vạch ra các bước tiếp theo để chấm dứt xung đột. Ông Zelensky cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ theo cách xây dựng nhất có thể.

Bên cạnh ông Umerov, phái đoàn Ukraine lần này còn có người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine - Kyrylo Budanov, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine - Andrii Hnatov. Các quan chức Ukraine dự kiến sẽ thảo luận với đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể của Tổng thống - Jared Kushner.

Ông Witkoff dự kiến ​​sẽ đến Moskva vào tuần tới để hội đàm với các quan chức Nga. Hai đoàn Mỹ, Ukraine dự kiến sẽ thảo luận ​​tại Florida.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đưa ra kế hoạch hòa bình 28 điểm và vấp phải nhiều phản đối từ Kiev lẫn các đối tác châu Âu. Ông Donald Trump sau đó cho biết, đây không phải là đề xuất cuối cùng và các vấn đề nhạy cảm vẫn tiếp tục được thảo luận.