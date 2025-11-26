Ông Trump rút lại thời hạn chót về kế hoạch hoà bình cho Ukraine

(VTC News) -

Những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông muốn Ukraine đồng ý với thỏa thuận hòa bình 28 điểm trước thềm Lễ Tạ ơn. Tuy nhiên, trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 25/11, khi được hỏi về thời hạn để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất ông Trump nhấn mạnh: "Hạn chót đối với tôi là khi mọi chuyện kết thúc".

Ông Trump cũng thông tin thêm các nhà đàm phán Mỹ đang đạt tiến triển trong cuộc đàm phán với Moskva và Kiev. Cùng với đó, Nga chính thức đồng ý "một số nhượng bộ", nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch hoà bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine được tiết lộ lần đầu vào tuần trước, làm dấy lên lo ngại Washington có thể khiến Kiev ký vào thỏa thuận có lợi cho Moskva. Khi được hỏi về những lời chỉ trích đối với đề xuất 28 điểm, ông Trump nói "đó chỉ là một bản đồ".

"Đó không phải là kế hoạch. Đó là một ý tưởng. Và từ đó, họ sẽ lấy từng điểm trong số 28 điểm, rồi rút xuống còn 22 điểm. Rất nhiều điểm trong số đó đã được giải quyết và giải quyết một cách thuận lợi. Vậy nên chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump cho hay.

Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff dự kiến sẽ tới Moskva vào tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bloomberg đưa tin trong một cuộc điện đàm ngày 14/10 với trợ lý hàng đầu của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, đặc phái viên Witkoff đề xuất cùng hợp tác xây dựng kế hoạch ngừng bắn và sắp xếp cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo trước chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần đó.

Khi được hỏi về báo cáo này, ông Trump cho rằng ông chưa nghe bản ghi âm nhưng không ngạc nhiên. "Đó là việc của nhà đàm phán", ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump cũng tiết lộ Nga dường như đang chiếm ưu thế trên chiến trường và việc đạt thỏa thuận là vì lợi ích của Ukraine.

"Dù sao thì Nga cũng có thể giành được một phần lãnh thổ Ukraine trong vài tháng tới", ông Trump nói và lưu ý đảm bảo an ninh cho Ukraine đang được đàm phán với châu Âu.