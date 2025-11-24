Mỹ nêu thời hạn mới dành cho Ukraine về kế hoạch hoà bình

(VTC News) -

Bloomberg dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay, thời hạn do Tổng thống Donald Trump đề xuất để đảm bảo sự ủng hộ của Ukraine đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn không phải là bất biến và có thể kéo dài sang tuần sau. Đồng thời ông Rubio nhấn mạnh hai bên vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

"Đây có lẽ là ngày làm việc hiệu quả nhất của chúng tôi về vấn đề này, có thể là trong toàn bộ quá trình hợp tác của chúng tôi, nhưng chắc chắn là trong một thời gian rất dài. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, vì đây vẫn là quá trình đang diễn ra, tôi không muốn tuyên bố chiến thắng hay sự kết thúc ở đây", ông Rubio phát biểu với phóng viên tại Geneva.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: CNP)

Chưa dừng lại, Ngoại trưởng Rubio tiếp tục nói: "Bạn biết đấy, dù là thứ Năm, thứ Sáu, thứ Tư hay thứ Hai của tuần tiếp theo, chúng tôi đều muốn điều đó diễn ra sớm".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông tin thêm bản kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt xung đột Ukraine tiếp tục thay đổi dựa trên ý kiến từ các bên liên quan. Ông gọi đây là thời điểm “rất nhạy cảm”.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine diễn ra vào ngày 23/11 tại Geneva và cuộc gặp này được hai bên mô tả là đang đạt tiến triển hướng tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, mọi thỏa thuận đều cần có sự chấp thuận của ba bên, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cũng tham gia cuộc họp báo trước khi cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine diễn ra. Nhưng ông Yermak không có mặt để nghe Ngoại trưởng Rubio phát biểu với phóng viên vào buổi chiều cùng ngày.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải đảm bảo những bước chấm dứt cuộc xung đột có hiệu quả và mọi thứ đều khả thi. Ngoại giao đã được phục hồi và điều đó là tốt".

Tổng thống Zelensky tiếp tục nói: "Chúng ta có vị thế quốc gia, chúng ta có phẩm giá của Ukraine và chúng ta phải hành động theo cách củng cố nó, chứ không phải làm suy yếu nó".

Trước đó, ông Trump liên tục gia tăng áp lực từ phía Mỹ lên Ukraine để đạt được thỏa thuận vào đầu ngày 23/11 và cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine không biết ơn nỗ lực của Mỹ khi đất nước ông đang giúp Kiev chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.