Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán với Mỹ về kế hoạch hoà bình Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/11 tuyên bố sẵn sàng tham gia “một cách xây dựng, trung thực, và nhanh chóng” vào kế hoạch hoà bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo The New York Times, dự thảo 28 điểm được nhận định có nhiều điểm trùng với yêu cầu lâu nay của Nga, bao gồm việc Ukraine phải nhượng một phần lãnh thổ, hạn chế quy mô quân đội và không triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình phương Tây sau khi đạt được lệnh ngừng bắn

Một quan chức Mỹ cho biết kế hoạch là “tài liệu mở”, sẽ tiếp tục được điều chỉnh dựa trên phản hồi của các bên.

Kiev ngày 21/11 xác nhận đã nhận được đề xuất, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump “trong những ngày tới”.

Kyiv đồng ý đàm phán

Theo Axios, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đích thân trao bản sao kế hoạch viết tay của Washington cho ông Zelensky trong cuộc gặp tại Kiev. Một quan chức Mỹ cho biết hai bên đã thống nhất “lộ trình làm việc khẩn trương” hướng tới khả năng ký kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll dự một cuộc họp tại Kiev, Ukraine, ngày 20/11/2025. (Ảnh: Ban Báo chí Phủ Tổng thống Ukraine/REUTERS)

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đã trình bày “những nguyên tắc cốt lõi đối với người dân Ukraine", và hai bên thống nhất sẽ bắt đầu làm việc trên từng điều khoản của kế hoạch.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky khẳng định Ukraine “sẵn sàng hợp tác xây dựng, trung thực và nhanh chóng" để thúc đẩy tiến trình hoà bình.

Thông tin về kế hoạch khiến Kiev và nhiều thủ đô châu Âu bất ngờ vì không được tham vấn trong quá trình soạn thảo.

Điện Kremlin từ chối bình luận chi tiết, cho biết chưa đưa ra yêu cầu hoà bình mới kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và ông Trump tại Alaska hồi tháng 8.

Nhà Trắng: Kế hoạch có lợi cho cả Ukraine và Nga

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói kế hoạch do Ngoại trưởng Rubio và đặc phái viên Witkoff bí mật xây dựng suốt một tháng qua. Bà bác bỏ nhận định Mỹ gây sức ép đơn phương lên Ukraine, khẳng định Washington “trao đổi cân bằng với cả hai phía”.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Trump “ngày càng thất vọng với cả Nga và Ukraine” và tin rằng cách tiếp cận từng mang lại thỏa thuận tại Gaza có thể tạo ra đột phá ở Ukraine.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump triển khai 3 kênh đàm phán song song: nhóm quân sự của ông Driscoll, nhóm của ông Witkoff, và nhóm do cố vấn Keith Kellogg dẫn dắt.

Cảnh báo từ châu Âu

Cao ủy Liên minh châu Âu về Đối ngoại và An ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas (Ảnh: REUTERS)

Dự thảo đã vấp phải sự phản ứng từ các nước thành viên EU ủng hộ Ukraine. Trong cuộc họp tại Brussels, bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của Liên minh châu Âu, nhấn mạnh bất kỳ thoả thuận hoà bình nào cũng cần thể hiện quan điểm của cả EU và Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói với Reuters rằng một thoả thuận không thể mang tính “nhượng bộ toàn diện”, trong khi nhiều bộ trưởng cho rằng họ cần được xem chi tiết tài liệu trước khi đưa ra nhận định.

Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nhấn mạnh: “Đây là câu chuyện về lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Nếu Kyiv không chấp nhận, châu Âu sẽ không ủng hộ”.

Chiến sự vẫn tiếp diễn trong lúc đàm phán được khởi động

Hiện trường đống đổ nát của tòa chung cư tại Ternopil, Ukraine, sau khi bị tên lửa Nga tấn công ngày 20/11/2025. (Ảnh: Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại vùng Ternopil/REUTERS)

Cùng ngày kế hoạch được xác nhận, một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào thành phố Ternopil ở miền tây Ukraine khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương.