Ukraine nhận 1.000 thi thể binh lính tử nạn từ Nga

(VTC News) -

Ngày 20/11, trong bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Cơ quan điều phối đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine tiết lộ: "Các nhà điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật cùng với cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ sẽ sớm tiến hành những cuộc khám nghiệm cần thiết và xác định danh tính thi thể được hồi hương".

Kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, việc hồi hương thi thể binh lính và trao đổi tù nhân là một trong số ít lĩnh vực hợp tác duy nhất giữa hai nước. Theo dự án “Tôi muốn tìm kiếm” của Ukraine, việc trao đổi thi thể được thực hiện thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Nga và Ukraine tiến hành nhiều cuộc trao đổi binh lính tử nạn trong thời gian gần đây. (Ảnh: Pravda)

Theo thống kê, có hàng chục ngàn binh sĩ thiệt mạng ở cả hai bên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, cả Kiev và Moskva đều không thường xuyên công bố dữ liệu về thương vong của riêng mình.

Theo truyền thông Ukraine, nước này tiếp tục kêu gọi Nga thực hiện cơ chế trao đổi “tất cả đổi tất cả”. Kể từ tháng 3/2022, hơn 5.000 người Ukraine được đưa về từ nơi giam giữ tại Nga, tuy nhiên Moskva từ chối tiến hành một cuộc trao đổi toàn diện.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva trao trả cho Kiev hơn 9.000 thi thể binh lính tử trận trong năm nay, nhưng chỉ nhận lại được 143 thi thể binh lính Nga.

"Thông thường, tổn thất trên chiến trường không được thảo luận công khai. Tôi chỉ có thể nói rằng trong khuôn khổ chương trình trao đổi thi thể binh sĩ hy sinh năm nay, phía Nga trao trả hơn 9.000 thi thể binh sĩ Ukraine. Đổi lại, chúng tôi chỉ nhận lại thi thể của 143 binh sĩ của nước Nga", ông Lavrov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng phía Ukraine phá vỡ các thỏa thuận mới nhất về trao đổi tù nhân.

"Chính quyền Kiev phá vỡ những lời hứa mới nhất về trao đổi tù nhân, chưa đến 30% trong số 1.200 tù nhân đã thỏa thuận được trao đổi. Công dân Ukraine nên biết điều này", bà Zakharova cho hay.