Tổng thống Zelensky tuyên bố không thể trao đổi lãnh thổ với Nga

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 23/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ ông vừa có "cuộc trò chuyện tốt đẹp" với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông tin lập trường của nhà lãnh đạo Mỹ đã thay đổi.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Trước hết, điều quan trọng là hôm nay tôi có cuộc trao đổi tốt đẹp với Tổng thống Trump và tôi nghĩ, hôm nay, ông ấy đã hiểu chúng tôi không thể trao đổi lãnh thổ. Điều đó là không công bằng”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty)

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục nói: “Tôi thực sự tin tưởng vào việc giữ lập trường đối với vấn đề chủ quyền của chúng ta. Vấn đề không phải là lãnh thổ, vấn đề là làm thế nào để chấm dứt xung đột, ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin thay đổi lập trường về cuộc xung đột”.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh ông Trump thể hiện sự thay đổi trong lập trường công khai về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Tổng thống Trump cho rằng Ukraine "có thể chiến thắng" và giành lại lãnh thổ đã mất và gọi Nga là "hổ giấy", sự thay đổi lớn so với những lời kêu gọi trước đó yêu cầu Kiev xem xét nhượng bộ lãnh thổ.

Nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine gặp riêng bên lề cuộc họp thường niên cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Sau cuộc thảo luận, ông Trump ca ngợi ông Zelensky là "người đàn ông dũng cảm" và "đang chiến đấu hết mình".

"Chúng tôi rất trân trọng cuộc xung đột mà Ukraine đang tiến hành. Thực sự rất đáng kinh ngạc", ông Trump nói.

Ông Zelensky tiết lộ ông hơi bất ngờ trước sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Trump: "Ông Trump thể hiện ông ấy muốn hỗ trợ Ukraine đến cùng. Vì vậy, giờ đây chúng tôi hiểu chúng tôi sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột này càng nhanh càng tốt. Ông ấy muốn, tôi muốn và người dân của chúng tôi cũng muốn điều này".

“Tôi rất lạc quan khi thấy ông Trump và nước Mỹ sẽ sát cánh cùng chúng tôi đến cuối cuộc xung đột”, ông Zelensky nhấn mạnh thêm.