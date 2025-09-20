UAV Ukraine phá hủy kính viễn vọng biểu tượng không gian của Liên Xô

Theo Defense Express, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đánh sập ăng-ten chảo dài 70 mét (230 feet) của kính viễn vọng vô tuyến RT-70, nhằm ngăn Nga sử dụng để dẫn đường cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Công trình nặng 5.000 tấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ sau khi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và gần đây được nâng cấp để phục vụ liên lạc quân sự.

RT-70 được cho là đóng vai trò ăng-ten cho hệ thống định vị vệ tinh GLONASS, giải pháp thay thế GPS của Nga – giúp tăng độ chính xác thêm khoảng 30%. Vào cuối tháng 8, một đoạn video cho thấy UAV lao thẳng vào kính viễn vọng 50 năm tuổi này, nhằm vào bộ thu sóng vô tuyến 200 kilowatt được sản xuất năm 2011 tại Moskva. Đây là thiết bị khó có thể thay thế, khiến việc khôi phục công trình trở nên bất khả thi trong ngắn hạn.

Kính viễn vọng vô tuyến RT-70 ở Crimea của Nga bị một máy bay không người lái của Ukraine làm hỏng. (Ảnh: Getty)

Kính viễn vọng Yevpatoria RT-70 là một trong ba trạm vô tuyến lớn nhất do Liên Xô (cũ) xây dựng từ thập niên 1970 để tạo thành mạng lưới không gian sâu. Nó từng được sử dụng để liên lạc với nhiều sứ mệnh thám hiểm sao Kim Venera cuối những năm 1970, đầu 1980.

Trong những năm 2000, công trình này nổi bật với các sáng kiến “nhắn tin ra vũ trụ”, gửi hơn 20 gói dữ liệu tới những hành tinh có khả năng sinh sống ngoài Hệ Mặt Trời. Một trong số đó, gửi đến hành tinh quay quanh ngôi sao Gliese 581, dự kiến sẽ tới đích vào năm 2029.

Ngoài ra, kính viễn vọng RT-70 còn hỗ trợ nghiên cứu thiên văn, theo dõi tín hiệu từ hành tinh, tiểu hành tinh, thiên hà, cũng như tham gia hỗ trợ các sứ mệnh Mars Express và Rosetta của Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Theo Orbital Today, kính viễn vọng gương Shain, cỗ máy quan sát quang học lớn nhất tại Ukraine với gương đường kính 2,6 mét (7,8 foot) hiện đang nằm dưới sự quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cùng với nhiều thiết bị khác như kính viễn vọng quang học, kính viễn vọng vô tuyến và máy đo khoảng cách bằng laser tại Đài quan sát Simeiz, tọa lạc ở mũi cực nam bán đảo Crimea.

Ở một địa điểm khác tại Ukraine, kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ Ukraine ở Kharkiv cũng chịu thiệt hại nặng nề vào năm 2022, thời điểm khu vực này bị quân Nga chiếm đóng. Theo Orbital Today, lực lượng Nga đã lấy nhiều thiết bị và máy tính từ đài quan sát, đồng thời đặt mìn tại khu vực rộng 150.000 mét vuông được bao phủ bởi hơn 2.000 ăng-ten vô tuyến lưỡng cực.