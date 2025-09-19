Máy bay săn ngầm Nga tập trận ném bom tại Thái Bình Dương

(VTC News) -

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Cơ quan báo chí Hải quân Nga cho biết các máy bay chống ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện thành công những cuộc tập trận ném bom vào mục tiêu trên mặt đất trong khuôn khổ cuộc tập trận chỉ huy – tham mưu ở vùng Viễn Đông.

Theo tuyên bố, kịch bản tập trận bao gồm việc phát hiện lực lượng đổ bộ mô phỏng của đối phương ở ven biển Thái Bình Dương. Các máy bay hải quân đã được triển khai để tìm kiếm và ngăn chặn đổ bộ. Sau khi trinh sát khu vực, những chiếc Il-38 đã thực hiện nhiều lượt ném bom vào lực lượng đối phương giả định.

Hoàn thành phần tấn công, phi hành đoàn tiếp tục thực hành bay qua khu vực địa hình ít dấu hiệu định hướng, không sử dụng hệ thống dẫn đường vô tuyến mặt đất. Đây được coi là bước kiểm tra kỹ năng làm chủ không phận của phi công trong điều kiện thiếu mốc định vị.

Cuộc tập trận này là một phần của đợt huấn luyện quy mô lớn do Hạm đội Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh các lực lượng tại vùng đông bắc Nga triển khai, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Viktor Liina, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương.

Hải quân Nga trước đó cho biết, cuộc tập trận khởi động từ cuối tuần trước, tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ các tuyến thông tin liên lạc hàng hải ở Bắc Thái Bình Dương, cũng như phòng thủ bờ biển Kamchatka, Chukotka và khu vực đảo.

Theo cơ quan báo chí, hơn 10 tàu chiến và xuồng, nhiều tàu ngầm hạt nhân, máy bay, trực thăng cùng các hệ thống tên lửa bờ Bastion đã được huy động trong đợt diễn tập lần này.