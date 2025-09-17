Ông Putin nêu mục tiêu tập trận Nga – Belarus, Mỹ cử giám sát viên

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/9 đã trực tiếp theo dõi cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025 của Nga và Belarus tại thao trường Mulino, vùng Nizhny Novgorod.

Phát biểu tại sự kiện, ông Putin khẳng định mục tiêu chính của các cuộc diễn tập là “huấn luyện để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phòng thủ trước mọi hành động tấn công nhằm vào Nhà nước Liên bang” – liên minh giữa Nga và Belarus. Ông nói thêm rằng những người lập kế hoạch cho cuộc tập trận đã "kết hợp những bài học kinh nghiệm từ hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Zapad-2025 huy động khoảng 100.000 binh sĩ, hơn 10.000 đơn vị khí tài, cùng nhiều loại máy bay và tàu chiến. Các hoạt động diễn ra đồng loạt tại 41 bãi tập trên lãnh thổ Nga và Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thao trường.(Ảnh: Sputnik)

Đáng chú ý, Mỹ đã cử quan sát viên tới giám sát một phần cuộc tập trận, lần đầu tiên kể từ năm 2022 Washington tham gia theo dõi Zapad.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết các sĩ quan quân đội Mỹ đã cùng các quan sát viên quốc tế khác có mặt tại Belarus để theo dõi cuộc tập trận Zapad-2025 với Nga.

Bộ này đã công bố một đoạn video cho thấy Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin bắt tay hai quân nhân Mỹ mặc quân phục. “Chúng tôi sẽ cho các vị xem bất cứ thứ gì các vị quan tâm. Bất cứ thứ gì các vị muốn. Các vị có thể đến đó xem và nói chuyện với mọi người,” vị bộ trưởng nói với các sĩ quan Mỹ.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng Zapad-2025 "không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào" đồng thời mô tả những lời chỉ trích từ các thủ đô châu Âu là "quá tải cảm xúc".