Nga - NATO phát ngôn căng thẳng sau loạt sự cố UAV

(VTC News) -

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 15/9 cho rằng NATO trên thực tế đang trong "tình trạng chiến tranh" với Nga, do vai trò của khối quân sự này trong xung đột Ukraine.

Ông Peskov phát biểu để đáp lại tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski - người đặt câu hỏi về ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng sự tham gia của quân đội NATO.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Sikorski vẫn lập luận rằng những nước phương Tây ủng hộ Kiev rất cảnh giác để không đối đầu trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, theo ông Peskov, NATO trên thực tế đã tham gia xung đột.

"NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Điều đó là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào. NATO thực tế đã tham gia vào cuộc chiến này. NATO hỗ trợ cả gián tiếp lẫn trực tiếp cho Kiev. Do đó, có thể khẳng định chắc chắn rằng NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Nga", ông Peskov nói.

Nga trước đó liên tục phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine, dù là lực lượng gìn giữ hòa bình hay bất kỳ hình thức nào.

Theo Viện Kiel của Đức, ít nhất 41 quốc gia đóng góp cho Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, thông qua hỗ trợ quân sự, nhân đạo hoặc tài chính. Phần lớn sự hỗ trợ đến từ các thành viên NATO, với 29 trong số 32 quốc gia thành viên cung cấp tài chính, cũng như các hệ thống vũ khí từ xe bọc thép, pháo binh, máy bay và phòng không đến máy bay không người lái, tên lửa và các thiết bị khác.

Nga cũng cho rằng NATO đang thúc đẩy việc tăng cường quân sự hóa để đối phó với Moskva, do lo ngại về các cuộc tấn công các nước thành viên sau khi xung đột Ukraine được giải quyết. NATO cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên châu Âu lên 5% GDP.

Moscow nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một trong những nguyên nhân chính gây ra xung đột, và khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải tính đến an ninh của Nga bằng cách đảm bảo phi quân sự hóa Ukraine và quy chế trung lập, phi hạt nhân.

Loạt sự cố UAV

Cùng ngày 15/9, Moskva bác bỏ cáo buộc của Romania rằng một UAV Nga xâm phạm không phận nước này, cho rằng cáo buộc này là "bịa đặt" và "vô căn cứ".

Bộ Quốc phòng Romania trước đó báo cáo lực lượng của họ phát hiện một máy bay không người lái xâm nhập không phận, khu vực gần biên giới với Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ionut Mosteanu cho biết họ điều động hai máy bay chiến đấu F-16 và suýt bắn hạ UAV trước khi nó đổi hướng và quay trở lại Ukraine. Ông nói thêm rằng những sự cố như vậy xảy ra "khoảng mỗi tuần".

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tại Bucharest bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng phía Romania đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về nguồn gốc của UAV.

Hình ảnh lan truyền được cho là UAV rơi ở Ba Lan.

Tuần trước, Ba Lan cũng cáo buộc 19 máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski mô tả sự kiện này là một nỗ lực của Moskva nhằm thử phản ứng của NATO.

Nga bác bỏ cáo buộc với lập luận tương tự vụ Romania, khẳng định các cáo buộc thiếu bằng chứng và các máy bay không người lái được đề cập không thể nào tiếp cận lãnh thổ Ba Lan.