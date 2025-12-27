Đình Bắc 'trượt' Quả bóng Vàng, HLV Troussier khiến tất cả ngưỡng mộ

(VTC News) -

"Vẫn còn rất nhiều câu chuyện hay chờ con viết tiếp", huấn luyện viên Philippe Troussier bình luận dưới bài đăng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - học trò cũ của ông ở đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam.

Đáp lại lời quan tâm của thầy cũ, Đình Bắc chỉ trả lời đơn giản rằng: "Đồng ý, thưa huấn luyện viên" cùng biểu tượng trái tim để bày tỏ tình cảm.

Nguyễn Đình Bắc nhận được tình cảm từ HLV Troussier.

Tối 26/12, buổi lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 được tổ chức tại TP.HCM. Danh hiệu Quả bóng Vàng thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), Quả bóng Bạc thuộc về Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội) và Quả bóng Đồng thuộc về Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội).

Người hâm mộ tiếc nuối khi Nguyễn Đình Bắc chưa thể chạm đến đỉnh cao vinh quang với màn trình diễn tại SEA Games 33. Với tấm băng đội trưởng ở nhiều thời điểm, Đình Bắc gồng gánh U22 Việt Nam đến với tấm huy chương vàng. Anh là cầu thủ quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik ở kỳ đại hội trên đất Thái Lan.

Đồng thời, vai trò của huấn luyện viên Troussier cũng được nhắc đến. Ông thầy người Pháp tin dùng nhiều cầu thủ trẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang,...và họ giờ trở thành hạt nhân tương lai của bóng đá Việt Nam.

Trong bài đăng của mình, Đình Bắc xúc động: "Tôi xin được gửi lời cảm ơn CLB Sông Lam Nghệ An - nơi mà đã tuyển chọn tôi lúc 11 tuổi và cho tôi cơ hội được ăn tập, sinh hoạt, học văn hoá ở một môi trường đào tạo trẻ rất tốt. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn CLB Bóng Đá Quảng Nam, các thầy, nơi mà thêm một lần nữa chắp cánh ước mơ để tôi có cơ hội được thi đấu và có những ngày tháng rất hạnh phúc.

Tôi xin cảm ơn CLB Công An Hà Nội, chủ tịch, ban huấn luyện và đồng đội. Viết những dòng này thật sự tôi rất biết ơn và cảm ơn đội bóng. Trong suốt hơn năm vừa qua bản thân em đã trưởng thành hơn và học hỏi được rất nhiều điều từ những người xung quanh trong đội bóng.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện U22 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả CĐV luôn đồng hành và tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tôi xin hứa với danh hiệu năm nay thì bản thân tôi sẽ cố gắng tập luyện thật chăm chỉ,cố gắng thi đấu thật tốt để cống hiến cho bóng đá nước nhà".