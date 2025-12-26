(VTC News) -

Tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Nguyễn Hoàng Đức nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Đây là lần thứ ba tiền vệ này được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, Hoàng Đức cũng được người hâm mộ bầu chọn là Cầu thủ được yêu thích nhất.

Trong năm 2025, Nguyễn Hoàng Đức góp công lớn giúp câu lạc bộ Ninh Bình vô địch giải Hạng Nhất, giành quyền thăng hạng V.League. Đội bóng cố đô với Hoàng Đức là nhân tố chủ chốt đang dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam.

Trên sân khấu của lễ trao giải, Hoàng Đức nhắc đến câu lạc bộ cũ là Thể Công Viettel bên cạnh đội bóng chủ quản hiện tại - CLB Ninh Bình. Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chia sẻ: "Lời cảm ơn luôn trân trọng nhất là với CLB cũ Thể Công Viettel đào tạo ra Đức, cho Đức trưởng thành và đạt thành quả hôm nay".

Giải Quả bóng bạc thuộc về Đình Bắc. Tuyển thủ U23 Việt Nam không có mặt trong lễ trao giải do đang cùng đồng đội tập huấn tại Qatar chuẩn bị cho giải U23 châu Á. Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương, huấn luyện viên của Đình Bắc tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, thay học trò nhận giải. Thành viên khác của CLB Công an Hà Nội là Nguyễn Quang Hải giành Quả bóng đồng.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Bích Thuỳ là người được vinh danh. Cầu thủ của Thái Nguyên T&T ghi 4 bàn tại SEA Games 33, 3 bàn tại giải vô địch Đông Nam Á. Nếu không có quyết định sai lầm của trọng tài, Bích Thuỳ chính là người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết SEA Games 33.

Đình Bắc và Lưu Hoàng Vân là cầu thủ trẻ nam và nữ xuất sắc nhất năm. Châu Đoàn Phát là Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2025 và Alan Sebastiao nhận giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.