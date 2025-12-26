Trực tiếp Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Đình Bắc cạnh tranh Quang Hải, Hoàng Đức

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM từ 20h hôm nay 26/12.

Lê Văn Thuận là một trong 3 đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Một số cầu thủ có tên ở các hạng mục đề cử không tham dự lễ trao giải. Đó là Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Lê Văn Thuận và Nguyễn Hiểu Minh. Họ cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam vừa đến Qatar tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chào đón sự xuất hiện của Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu..., các cựu tuyển thủ quốc gia thế hệ vào đến chung kết SEA Games 18 (diễn ra năm 1995 tại Chiang Mai, Thái Lan). Sự kiện này chính là cảm hứng để giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ra đời.

Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 diễn ra lúc 20h hôm nay 26/12 tại TP.HCM. Đây là giải thưởng thường niên vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam.

Ở hạng mục được quan tâm nhiều nhất - Quả bóng vàng nam, danh sách đề cử rút gọn có 5 cái tên: Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức.

Tấm huy chương vàng SEA Games 33 là điểm nhấn giúp Đình Bắc, Trung Kiên có cơ hội cạnh tranh danh hiệu với các đàn anh. Trong năm 2025, 2 cầu thủ này chủ yếu ghi dấu ấn ở đội tuyển U23 và U22 Việt Nam.

Danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng nam 2025.

Đình Bắc, Trung Kiên là trụ cột của đội hình giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á và giành huy chương vàng SEA Games 33. Trong đó, Đình Bắc được đánh giá cao hơn.

Nguyễn Quang Hải chơi xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh và đồng đội về nhì ở ASEAN Club Championship 2024-2025, chỉ thua Buriram United (Thái Lan) trong loạt luân lưu của trận chung kết mùa trước. Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đang đứng thứ hai tại V.League và giành quyền vào vòng 1/8 của AFC Champions League Two.

Nguyễn Hoàng Đức góp công lớn giúp câu lạc bộ Ninh Bình vô địch giải Hạng Nhất và duy trì thành tích bất bại kỷ lục đến nửa mùa giải V.League. Đội bóng cố đô với Hoàng Đức là nhân tố chủ chốt đang dẫn đầu bảng xếp hạng.