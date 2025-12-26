Trực tiếp Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Đình Bắc cạnh tranh Quang Hải, Hoàng Đức

|Danh hiệu
|Nam
|Nữ
|Quả bóng vàng
|Quả bóng bạc
|Quả bóng đồng
Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM từ 20h hôm nay 26/12.
Một số cầu thủ có tên ở các hạng mục đề cử không tham dự lễ trao giải. Đó là Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Lê Văn Thuận và Nguyễn Hiểu Minh. Họ cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam vừa đến Qatar tập huấn, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 chào đón sự xuất hiện của Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu..., các cựu tuyển thủ quốc gia thế hệ vào đến chung kết SEA Games 18 (diễn ra năm 1995 tại Chiang Mai, Thái Lan). Sự kiện này chính là cảm hứng để giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ra đời.
Ở hạng mục được quan tâm nhiều nhất - Quả bóng vàng nam, danh sách đề cử rút gọn có 5 cái tên: Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức.
Tấm huy chương vàng SEA Games 33 là điểm nhấn giúp Đình Bắc, Trung Kiên có cơ hội cạnh tranh danh hiệu với các đàn anh. Trong năm 2025, 2 cầu thủ này chủ yếu ghi dấu ấn ở đội tuyển U23 và U22 Việt Nam.
Đình Bắc, Trung Kiên là trụ cột của đội hình giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, vượt qua vòng loại U23 châu Á và giành huy chương vàng SEA Games 33. Trong đó, Đình Bắc được đánh giá cao hơn.
Nguyễn Quang Hải chơi xuất sắc trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh và đồng đội về nhì ở ASEAN Club Championship 2024-2025, chỉ thua Buriram United (Thái Lan) trong loạt luân lưu của trận chung kết mùa trước. Hiện tại, CLB Công an Hà Nội đang đứng thứ hai tại V.League và giành quyền vào vòng 1/8 của AFC Champions League Two.
Nguyễn Hoàng Đức góp công lớn giúp câu lạc bộ Ninh Bình vô địch giải Hạng Nhất và duy trì thành tích bất bại kỷ lục đến nửa mùa giải V.League. Đội bóng cố đô với Hoàng Đức là nhân tố chủ chốt đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Quả bóng vàng nữ: Huỳnh Như, Trần Thị Thùy Trang (TP.HCM), Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên T&T), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).
Quả bóng vàng nam: Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải (Công an Hà Nội), Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP.HCM).
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Lê Văn Thuận (Thanh Hoá).
Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất: Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên T&T), Lưu Hoàng Vân, Nguyễn Thị Minh Ánh (Phong phú Hà Nam).
Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhát: Leo Artur, Alan Sebastiao (CAHN), Patrik Lê Giang (CA TP.HCM).
Quả bóng vàng futsal: Nguyễn Đa Hải, Từ Minh Quang, Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Thịnh Phát, Châu Đàon Phát (Thái Sơn Nam).