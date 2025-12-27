Vì sao SGK 'Kết nối tri thức với cuộc sống' được chọn sử dụng thống nhất toàn quốc?

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam làm bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất sử dụng trong cả nước từ năm học 2026-2027. Quyết định do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký ngày 26/12, được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm tính ổn định, đồng bộ và hiệu quả trong triển khai “Chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở đối chiếu toàn diện các tiêu chí với 3 bộ SGK hiện hành. Trong đó, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được đánh giá là đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả, khi đang được sử dụng rộng rãi, ổn định tại 34 tỉnh, thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ sách.

Cùng với mức độ phổ biến, Bộ cũng đánh giá cao khả năng chỉnh lý, mức độ sẵn sàng và năng lực cung ứng của NXB Giáo dục Việt Nam - đơn vị có đủ điều kiện về kỹ thuật, kho vận và phân phối để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Việc lựa chọn một bộ sách đang vận hành ổn định được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh trong giai đoạn tới.

“Kết nối tri thức với cuộc sống” của NXB Giáo dục Việt Nam là bộ sách giáo khoa được lựa chọn thống nhất sử dụng trong cả nước từ năm học 2026-2027.

Đồng bộ, đầy đủ theo thiết kế chương trình

Một trong những căn cứ quan trọng của quyết định là tính đồng bộ và đầy đủ hiếm có của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Theo thống kê, bộ sách hiện có 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm đầy đủ sách giáo khoa và chuyên đề học tập của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018.

Nhiều mảng sách khó, ít người học và không hiệu quả về kinh tế vẫn được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đầu tư biên soạn để bảo đảm quyền lựa chọn của người học, như: Mỹ thuật THPT – môn học lựa chọn, hiện chỉ có duy nhất SGK do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn được phê duyệt; Giáo dục thể chất với các chuyên đề theo môn thể thao phổ biến; Ngoại ngữ 1 ngoài tiếng Anh, gồm 6 thứ tiếng (Đức, Nga, Trung, Pháp, Nhật, Hàn); SGK tiếng dân tộc cho 8 thứ tiếng; Tài liệu giáo dục địa phương cho 61/63 tỉnh, thành, với hơn 560 tài liệu.

Bên cạnh sách in, bộ SGK còn có hệ sinh thái học liệu số đầy đủ, gồm SGK điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tập huấn, học liệu số bổ trợ. Riêng với môn Tiếng Anh, NXB Giáo dục Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ cá nhân hóa việc học, luyện nói và luyện viết cho học sinh.

Đội ngũ tác giả dày dạn kinh nghiệm, chất lượng đồng đều

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn bởi 431 tác giả, trong đó có 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%) và 137 tiến sĩ. Nhiều tác giả là chuyên gia đầu ngành, từng tham gia biên soạn SGK ở các giai đoạn cải cách trước, bảo đảm tính kế thừa.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm nổi bật của đội ngũ tác giả là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và thế hệ trẻ, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, am hiểu khoa học giáo dục hiện đại và định hướng phát triển năng lực học sinh. Các tác giả đều được tập huấn chuyên sâu về phát triển chương trình, đánh giá SGK theo chuẩn quốc tế trước khi tham gia biên soạn.

Tỷ lệ lựa chọn cao nhất, phản ánh sự tin cậy của nhà trường

Số liệu cho thấy, trong suốt các năm triển khai Chương trình GDPT 2018, bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” luôn có tỷ lệ lựa chọn cao nhất trong các cơ sở giáo dục. Ở nhiều khối lớp, tỷ lệ lựa chọn của bộ sách này đạt từ 60 - 75%, cao hơn rõ rệt so với các bộ sách còn lại. Đây là chỉ báo quan trọng phản ánh sự tin cậy của đội ngũ giáo viên và nhà trường, những người trực tiếp sử dụng SGK trong thực tiễn giảng dạy.

Cô Đinh Thu, giáo viên trường Tiểu học Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh, cho rằng việc thống nhất sử dụng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" là phù hợp với thực tiễn.

"Ưu điểm của bộ sách là cách tiếp cận khoa học nhưng gần gũi, dễ hiểu, dễ vận dụng, giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề rõ nét; cấu trúc sách thuận lợi cho giáo viên tổ chức dạy học, tăng cường trải nghiệm và khám phá tạo hứng thú học tập giúp các em tiếp thu kiến thức", nữ giáo viên cho biết.

Giá sách phù hợp, giảm gánh nặng cho phụ huynh

NXB Giáo dục Việt Nam đã chủ động rà soát, tiết giảm chi phí, điều chỉnh giá bán SGK. Từ tháng 1/2024, giá bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" được giảm 9,6%, thấp hơn bình quân 24–26% so với các bộ sách khác.

Hiện giá bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" thấp hơn khoảng 3% so với bộ "Chân trời sáng tạo" và thấp hơn khoảng 9% so với các bộ sách còn lại. Theo NXB Giáo dục Việt Nam, mức giá này đạt được nhờ lợi thế quy mô phát hành lớn, giúp tối ưu chi phí sản xuất, in ấn và vận chuyển, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng sách.

Trao đổi với VTC News, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho rằng, trong giai đoạn tới, việc thống nhất sử dụng một bộ SGK được kiểm chứng qua thực tiễn, sẽ giúp ổn định hệ thống, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng dạy và học, thay vì tiếp tục phân tán cho những thay đổi không cần thiết.

"Việc chọn bộ SGK nào không quá ảnh hưởng vì 3 bộ sách đều đảm bảo chất lượng và chứng minh tính hiệu quả trong nhà trường. Những nơi không chọn bộ sách này, giáo viên cần điều chỉnh, tập huấn nhưng không đáng lo ngại vì trong suốt 6 năm vừa rồi mọi người đã quen dạy học theo một chương trình thống nhất với tinh thần SGK là công cụ để triển khai các nội dung trong chương trình", ông nêu quan điểm.

Chuyên gia này đánh giá, việc thống nhất sử dụng một bộ sách được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng ổn định để ngành giáo dục tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018 trong những năm tới.