Thủ tướng đề nghị phục vụ suất ăn miễn phí trong 3 ngày Tết cho bệnh nhân

(VTC News) -

Sáng 16/2, nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Đồng thời, Thủ tướng tới thăm, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân được cấp cứu, động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục để trở về với gia đình.

Thủ tướng thăm, chúc Tết các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: VGP)

Xúc động khi đến thăm hai bệnh viện trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ - thời điểm ai cũng mong được về sum họp với gia đình, Thủ tướng cảm ơn và chia sẻ với những vất vả, hy sinh, áp lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước, nhất là trong những ngày lễ, Tết, nỗ lực tranh thủ giờ vàng, "xử trí trước - thủ tục sau", không gây phiền hà cho người bệnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chia sẻ với những người bệnh phải ở lại điều trị trong dịp Tết.

Qua kiểm tra, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị, ứng trực Tết của hai bệnh viện và "5 cái hơn": Sạch sẽ hơn; trang thiết bị tốt hơn; cách tổ chức khoa học hơn; người bệnh và gia đình bệnh nhân thấy phấn khởi hơn; uy tín của các bệnh viện ngày càng cao hơn; đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn đoàn kết, thống nhất.

Nhấn mạnh vai trò là các bệnh viện tuyến đầu về chuyên môn và tuyến cuối cùng giành giật sự sống, là niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh, Thủ tướng đề nghị các bệnh viện xác định đây là trách nhiệm, niềm tự hào, sứ mệnh lịch sử vẻ vang để cứu chữa bệnh nhân.

"Nhen nhóm hy vọng cuối cùng, người bệnh nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai nếu là bệnh nội khoa, đến Bệnh viện Việt Đức nếu là bệnh ngoại khoa. Khi hy vọng mong manh cuối cùng của cuộc đời con người, người ta nghĩ đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng chính là danh hiệu mà tôi cho là cao quý nhất, hơn bất cứ một danh hiệu nào", Thủ tướng nói.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của ngành y tế nói chung và của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức đã đạt được trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành y tế, hai bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và Nghị quyết 261/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Cùng đó, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, kiểm soát dịch bệnh, làm chủ công nghệ y học tiên tiến.

Thủ tướng tặng quà gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đẩy mạnh số hóa, quản trị thông minh; chuyển giao công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn với tinh thần "sâu y lý, giỏi y thuật, giàu y đức"; phát huy tinh thần "3 không" (không gây phiền hà cho người bệnh, không để bệnh nhân thất vọng, không để mất cơ hội cuối cùng, dù là nhỏ nhất).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai có phương án tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các cơ sở 2; đặc biệt chú ý chất lượng nhân lực, bố trí đi lại, nơi ở cho đội ngũ nhân lực và quan trọng nhất là tiếp tục giữ gìn, phát huy thương hiệu của hai bệnh viện.

Chỉ đạo tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, quy hoạch lại cơ sở hiện tại sạch đẹp, khang trang, Thủ tướng nhấn mạnh các bệnh viện tuyến cuối cần phải đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất, "làm cái gì ra cái đấy, làm cái gì được cái đấy" nhưng trên tinh thần công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý 2 bệnh viện quán triệt phương châm: "Đoàn kết thống nhất, trí tuệ hội tụ, y đức lan tỏa, bệnh viện nâng tầm, ngành y phát triển, bệnh dịch đẩy lùi, người dân hưởng thụ, đất nước phát triển".

Thủ tướng cho rằng, Bệnh viện Việt Đức với nguồn nhân lực dồi dào cần sẵn sàng bổ sung, hỗ trợ cho các bệnh viện khác khi cần. Về dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại khoa, Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Việt Đức trích kinh phí để phục vụ các suất ăn trong 3 ngày Tết cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bệnh viện Bạch Mai liên quan xây dựng cơ sở vật chất, Thủ tướng đề nghị trong quý I/2026 hoàn thành việc nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai trở thành Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Về những đề xuất của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kinh phí thường xuyên cho bệnh viện theo đúng nguyên tắc để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực Tết và thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại Bệnh viện Việt Đức. (Ảnh: VGP)

Bệnh viện Bạch Mai cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí trong 3 ngày Tết

Báo cáo với Thủ tướng, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện xác định trực Tết là nhiệm vụ "trực chiến", không cho phép chủ quan, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào.

Hiện Bệnh viện đang điều trị nội trú 1.200 người bệnh. Bệnh viện đã rà soát toàn bộ các khoa lâm sàng, đánh giá kỹ từng trường hợp, cho ra viện sớm đối với ca đã ổn định đúng chuyên môn nhằm giải phóng giường bệnh, tập trung tối đa nguồn lực cho cấp cứu và các ca nặng trong dịp Tết.

Bệnh viện quán triệt nguyên tắc "3 không": Không từ chối cấp cứu; không đùn đẩy người bệnh; không để xảy ra sai sót hệ thống do chủ quan; sẵn sàng các kịch bản tăng đột biến, thảm họa và dịch bệnh.

Bệnh viện duy trì sẵn sàng Báo động đỏ liên khoa cho các tình huống đa chấn thương, tai nạn hàng loạt; chủ động phương án điều động nhân lực theo diễn biến thực tế. Đồng thời, Bệnh viện cảnh giác cao độ với nguy cơ dịch bệnh, tăng cường giám sát, phân luồng; đặc biệt theo dõi chặt chẽ các cảnh báo dịch tễ theo chỉ đạo của Bộ Y tế, trong đó có nguy cơ do virus Nipah.

Trong 3 ngày Tết (29, mùng 1, mùng 2), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cung cấp 3.600 suất ăn miễn phí/bữa, 3 bữa/ngày, cho người bệnh và 1 người nhà, nhân viên y tế tổng kinh phí gần 800 triệu đồng.

Thủ tướng thăm, chúc Tết bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: VGP)

PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, số lượng người bệnh hiện tại đang điều trị nội trú trong bệnh viện hiện tại là 500 người.

Để giảm thiểu quá tải của người bệnh chấn thương phải điều trị dài ngày tại bệnh viện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, Bệnh viện đã bố trí bổ sung thêm phòng mổ A (tầng 1 - Khu nhà B6) để phẫu thuật cấp cứu người bệnh chấn thương như: Gãy xương kín chi trên, chi dưới, gãy hở độ I, chấn thương cột sống, chấn thương hàm mặt, có thể phẫu thuật ngay không để người bệnh phải chờ đợi.

Bệnh viện luôn đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất phục vụ công tác cấp cứu người bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán, đồng thời chủ động dự trữ đầy đủ các nhóm thuốc thiết yếu, thuốc cấp cứu, thuốc điều trị các bệnh thường gặp trong dịp Tết và các loại dịch truyền; bố trí cán bộ, dược sĩ trực Tết theo đúng quy định, đảm bảo thường trực 24/24 giờ để phục vụ công tác cấp phát thuốc, vật tư y tế và hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.