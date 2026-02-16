Nam MC VTV sẽ biểu diễn như nghệ sỹ, dẫn điểm cầu Hà Nội đêm Giao thừa là ai?

(VTC News) -

Chương trình Quảng trường mùa xuân sẽ lên sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ (đêm 16/2), thay thế chương trình Táo quân quen thuộc nhiều năm qua.

Quảng trường mùa xuân mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật đa dạng với kịch, nhạc kịch, những cuộc trò chuyện cùng nghệ sỹ, các phóng sự và hình ảnh giàu tính gợi nhớ. Thông điệp xuyên suốt chương trình là: Mỗi mùa xuân đến, mỗi con người và mỗi gia đình đều ấp ủ những ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.

MC Hạnh Phúc sẽ góp mặt trong chương trình "Quảng trường mùa xuân".

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, MC Hạnh Phúc cho biết năm nay anh sẽ có màn biểu diễn đặc biệt, hòa mình vào không khí nhạc kịch sôi động, lúc tung hứng trong tiểu phẩm cùng Chí Trung, khi trò chuyện với các ca sỹ khách mời, và cả những phút giây lắng lại với câu chuyện lịch sử về các năm Ngọ trong dòng chảy dân tộc.

Theo anh, đó không phải là sự thay đổi ngẫu nhiên, mà là dụng ý rõ ràng của ê-kíp nhằm tái hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc của thời khắc giao thừa – nơi niềm vui, háo hức, tiếng cười và cả sự chiêm nghiệm cùng tồn tại.

“Giao thừa luôn là thời khắc rất đặc biệt với tôi. Đó là lúc con người ta dễ lắng lại, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều phía trước. Được đứng trên sân khấu vào khoảnh khắc ấy là một cảm xúc rất khó diễn tả", anh chia sẻ.

Với MC Hạnh Phúc, việc tham gia hát và nhảy trong các phần nhạc kịch không đơn thuần là yếu tố biểu diễn, mà là cách để người dẫn chương trình thực sự hòa vào năng lượng sân khấu. Còn khi xuất hiện trong các tiểu phẩm kịch, tiết tấu và cảm xúc lại được đẩy lên ở một nhịp điệu hoàn toàn khác. Nhưng có lẽ, phần anh dành nhiều tâm huyết nhất vẫn là những khoảnh khắc lắng đọng khi nhắc đến lịch sử – nơi hiện tại và ký ức gặp nhau trong một điểm giao đầy ý nghĩa.

MC Hạnh Phúc sẽ dẫn điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Trong đêm chuyển giao năm mới, MC Hạnh Phúc sẽ xuất hiện trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, giữa dòng người háo hức chờ đón năm mới, nơi từng nhịp đếm ngược sẽ hòa cùng tiếng reo vui và ánh mắt chan chứa kỳ vọng.

Vai trò của Hạnh Phúc không chỉ là dẫn chương trình, mà còn là cầu nối cảm xúc. Từ quảng trường trung tâm Hà Nội, khoảnh khắc giao thừa sẽ lan tỏa qua sóng truyền hình, mang theo không khí mùa xuân và những lời chúc an lành đến hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền.

MC Hạnh Phúc chia sẻ, năm qua là một năm bận rộn với anh. Anh ghi dấu ấn trong nhiều sự kiện chính luận – nghệ thuật quan trọng như chương trình kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các lễ khởi công – khánh thành công trình trọng điểm, những cầu truyền hình trực tiếp đánh dấu sự kiện lớn của đất nước, chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thi đua yêu nước…

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu hành trình 10 năm dẫn dắt chương trình Cặp lá yêu thương của MC Hạnh Phúc. Hạnh Phúc chia sẻ, nếu 10 năm là một con số đáng kể với truyền hình, thì với những người từng gắn bó với Cặp lá yêu thương, quãng thời gian ấy còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đó là hành trình của hàng nghìn câu chuyện, của những cuộc gặp gỡ và những khoảnh khắc mà cảm xúc vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình thông thường.

Điều làm nên giá trị đặc biệt của Cặp lá yêu thương chính là sự đồng hành dài hạn. Việc “chiếc lá lành” khi kết nối với “chiếc lá chưa lành” không chỉ là hành động hỗ trợ nhất thời, mà là sự cam kết bền bỉ, có khi kéo dài suốt nhiều năm.

10 năm dẫn ''Cặp lá yêu thương'', MC Hạnh Phúc tiết lộ điều quý giá nhất là sự tử tế.

“Chúng ta thường nghĩ những thay đổi lớn phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Nhưng trong rất nhiều trường hợp mà tôi chứng kiến, chỉ cần một sự tiếp sức đúng lúc – một khoản tiền nhỏ, một lời động viên, một sự quan tâm đã đủ để giữ một đứa trẻ ở lại với trường lớp. Và khi các em được tiếp tục đi học, cánh cửa tương lai vẫn còn mở.” – MC Hạnh Phúc chia sẻ

Sau tất cả, với MC Hạnh Phúc, điều quan trọng không phải là danh xưng hay ánh đèn sân khấu, mà là sự tử tế, lòng trắc ẩn và tinh thần sẻ chia. Anh cho rằng xã hội có thể đổi thay từng ngày, nhưng những giá trị nhân văn thì luôn còn mãi. Khi con người vẫn biết nghĩ cho nhau và trao cho nhau cơ hội, hy vọng sẽ không bao giờ mất đi.