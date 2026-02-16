Tết ở viện, bệnh nhân ung thư rưng rưng khi bác sĩ cắm cành đào nhỏ

(VTC News) -

Tết viện "ấm" như Tết nhà

Ngày cuối năm, bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) rộn rã với các hoạt động chăm lo cho bệnh nhân. Trên chiếc giường sát cửa sổ trong phòng điều trị khoa Xạ trị - Y học hạt nhân, Trung tâm Ung bướu của bệnh viện, ông Tằng A Sám (70 tuổi, xã Bình Liêu) khẽ xoay người khi có người bước vào.

Ông chậm rãi đưa đôi tay gầy gò đón phần quà Tết được các mạnh thường quân trao tận tay. Một chút xúc động hiện lên trên khuôn mặt ông, như muốn níu giữ cảm giác ấm áp vừa đến giữa không gian vốn chỉ quen với thuốc men và những ca điều trị nối dài.

Phát hiện mắc ung thư phổi từ tháng 6/2025, ông Sám trải qua nhiều đợt điều trị liên tiếp. Sức khỏe suy giảm, trong khi điều kiện kinh tế gia đình vốn đã khó khăn. Những ngày cuối năm, khi nhiều người tất bật chuẩn bị trở về nhà đón Tết, ông vẫn ở lại phòng bệnh, tiếp tục phác đồ điều trị quen thuộc.

“Tết này tôi phải ở lại viện, không được về nhà nên cũng buồn. Được mọi người đến thăm, động viên thế này, tôi thấy ấm lòng hơn nhiều. Có sự chia sẻ ấy, tôi cũng có thêm sức để cố gắng điều trị” - ông Sám nói.

Bệnh viện Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị thiện nguyên động viên và trao quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: BV Bãi Cháy)

Tại bệnh viện K, năm nay là năm thứ hai bà Bùi Thị Liên (xã Hát Môn, Hà Nội) ở lại bệnh viện. Bà đang điều trị ung thư trực tràng. Bà kể, lúc đầu nghe bác sĩ thông báo phải điều trị xuyên Tết cũng tủi thân lắm, nhớ nhà, nhớ không khí Tết ở quê mà nước mắt chảy dài. Bà nhớ mùi khói bếp đêm giao thừa, nhớ tiếng con cháu xông nhà ngày đầu năm mới. Khi bắt buộc phải ở lại bệnh viện để điều trị theo phác đồ, bà và các bệnh nhân được Ban lãnh đạo, các y bác sĩ, điều dưỡng rất quan tâm, động viên. Bệnh viện tổ chức bữa cơm tất niên, chợ Tết 0 đồng, tặng quà Tết cho bệnh nhân.

“Xúc động nhất là khi cô điều dưỡng mang đến cành đào nhỏ trong phòng, chỉ là một nhánh hoa nhỏ, nhưng giữa không gian nồng mùi thuốc sát trùng, sắc hồng của hoa đào như một đốm lửa sưởi ấm tâm hồn người bệnh. Hay đêm Giao thừa, sáng mùng 1 Tết bác sĩ đến chúc Tết, tặng lì xì, bánh chưng… Khi bác sĩ cầm tay chúc Tết, tôi thấy mình không còn là một bệnh nhân đang điều trị, mà là một thành viên trong gia đình đặc biệt này", bà Liên khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm an ủi.

Hai mẹ con bệnh nhi Nguyễn Anh Huy (Bắc Ninh) dự kiến cũng phải ở lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để điều trị. Huy mới được chẩn đoán ung thư máu cách đây hơn nửa tháng. Trên cánh tay nhỏ của Huy là những mảng xuất huyết dưới da - dấu hiệu của tình trạng giảm tiểu cầu nặng. Có thời điểm, chỉ số tiểu cầu của em xuống mức nguy hiểm.

“Bé có bệnh nền, sức khỏe yếu hơn các bạn nhiều nên dự kiến sẽ ở lại đây qua Tết,” chị Thanh - mẹ của Huy ngậm ngùi. Chị Thanh cũng chia sẻ, dù buồn vì có khi Tết này con phải ở lại điều trị nhưng chị và con đều cảm nhận sự quan tâm, động viên về cả vật chất lẫn tinh thần của Viện đối với bệnh nhân. Từ những góc trang trí xinh xắn mang sắc Xuân rực rỡ làm sáng bừng cả không gian tĩnh lặng, những món quà Tết thiết thực đến những cái nắm tay chia sẻ của bác sĩ, chị và con cảm nhận rõ không khí Tết ấm áp nơi bệnh viện.

Liều thuốc tinh thần quý giá với người bệnh

Trong không gian đặc biệt của bệnh viện những ngày Xuân, ranh giới giữa thầy thuốc và bệnh nhân dường như xóa nhòa. BSCKII Hoàng Văn Quyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, với các y bác sĩ, những ngày này, mỗi người ở lại trực Tết không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn trở thành những người thân, người bạn của bệnh nhân.

“Tết là lúc tâm lý người bệnh mong manh nhất. Họ dễ tủi thân, dễ bỏ cuộc. Vì vậy, chúng tôi tự bảo nhau phải làm sao để khoa phòng có sắc Xuân. Một cành hoa, một câu chúc đôi khi có tác dụng hơn cả thuốc giảm đau. Khi bệnh nhân ổn định tâm lý, họ sẽ hợp tác điều trị tốt hơn, và đó là món quà Tết lớn nhất đối với bác sĩ điều trị”- BSCKII Hoàng Văn Quyết chia sẻ.

Do đó, vào những dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện đều phối hợp với các khoa điều trị rà soát những trường hợp bệnh nhân nội trú có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị dài ngày để kịp thời kết nối các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng hỗ trợ. Năm nay, hơn 2.000 suất quà đã được trao tận tay khoảng 300 người bệnh. Bình quân mỗi năm, thông qua các hoạt động kết nối, Bệnh viện Bãi Cháy huy động được khoảng 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết yếu để chăm lo Tết cho người bệnh.

Bữa cơm tất niên đầy xúc động tại bệnh viện K tạo không khí ấm áp cho bệnh nhân.

PGS.TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc bệnh viện, chia sẻ mỗi năm, bệnh viện có khoảng 300 - 500 bệnh nhân ở lại nội trú. Việc tổ chức Tết tại bệnh viện không đơn thuần là một hoạt động phong trào, mà là một phần của phác đồ điều trị tâm lý đặc biệt.

“Với bệnh nhân ung thư, mỗi mùa xuân đi qua là một mốc thời gian vô giá. Có những người không biết mình còn bao nhiêu mùa Tết nữa, nên chúng tôi tự dặn lòng phải mang đến cho họ một cái Tết ấm áp nhất có thể,” TS Bình tâm sự.

Ông kể về những đêm Giao thừa đáng nhớ, lãnh đạo bệnh viện và y bác sĩ trực Tết đã cùng nhau đến bên cạnh bệnh nhân. Ánh mắt lấp lánh của người già, nụ cười bẽn lẽn của trẻ thơ khi nhận bao lì xì đỏ giữa không gian mùi thuốc sát trùng là hình ảnh khiến ông và đồng nghiệp vô cùng xúc động và cũng là động lực lớn nhất của những người mặc áo blouse trắng.