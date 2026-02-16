Có gì đặc biệt trong chương trình thay thế 'Táo quân' đêm Giao thừa?

(VTC News) -

Theo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), chương trình Quảng trường mùa xuân sẽ lên sóng vào đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2026, thay thế Táo Quân quen thuộc nhiều năm qua. Với diện mạo mới, chương trình được kỳ vọng trở thành điểm hẹn nghệ thuật đặc biệt trong thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới.

NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung và nhiều nghệ sĩ góp mặt trong chương trình "Quảng trường mùa xuân".

Quảng trường mùa xuân được xây dựng như không gian nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, hài kịch, nhạc kịch, múa và các loại hình trình diễn đương đại. Không khí đoàn viên, sum họp được đặt ở trung tâm, tạo nên một “quảng trường” ấm áp nhưng vẫn rộn ràng, nhộn nhịp – đúng tinh thần của đêm Giao thừa.

Theo ê-kíp sản xuất, chương trình không chỉ mang đến tiếng cười quen thuộc của đêm cuối năm mà còn đan xen những khoảnh khắc sâu lắng, khi các sự kiện nổi bật của đất nước trong năm qua được tái hiện qua góc nhìn nghệ thuật. Những câu chuyện của năm cũ sẽ được kể lại theo cách mới mẻ, giàu cảm xúc hơn.

Với tên gọi đầy tính biểu tượng, “Gặp nhau cuối năm – Quảng trường mùa xuân” được giới thiệu là chương trình nghệ thuật tổng hợp mang diện mạo mới, nơi các giá trị truyền thống được làm mới trong không gian đa sắc màu. Tại đây, âm nhạc, kịch nghệ và nhạc kịch đương đại giao thoa, kết nối nhiều gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu.

Dàn nghệ sĩ tham gia gồm NSND Hồng Vân, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Minh, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Thái Sơn, Dũng Hớn, Huyền Trang… hứa hẹn mang đến các tiểu phẩm hài kịch đậm chất đêm Giao thừa. Bên cạnh đó, các ca sĩ trẻ như Isaac, Hoàng Hải, sẽ góp mặt với những tiết mục âm nhạc sôi động.

Chương trình do các MC Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc dẫn dắt, đảm nhiệm vai trò kết nối mạch cảm xúc xuyên suốt.

Dàn MC Tuấn Dương, Thúy Hằng, Phí Linh, Bảo Châu và Hạnh Phúc sẽ dẫn dắt chương trình.

Quảng trường mùa xuân được kỳ vọng sẽ trở thành không gian để các gia đình cùng quây quần trước màn hình trong thời khắc thiêng liêng của năm mới – nơi tiếng cười, sự sẻ chia và niềm tin vào một năm mới tích cực được lan tỏa.

Theo đại diện ê-kíp, những khán giả đầu tiên theo dõi buổi ghi hình đã có phản hồi tích cực về cấu trúc và không khí chương trình. Với sự đan xen giữa tiếng cười, âm nhạc và các lát cắt đời sống trong năm qua, “Quảng trường mùa xuân” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới của nhiều gia đình trong đêm Giao thừa 2026, khi mọi người cùng quây quần nhìn lại một năm cũ và hướng tới năm mới với tinh thần lạc quan.