Nhan sắc thời trẻ 'gây sốt' của dàn nghệ sĩ Táo Quân khiến khán giả ngỡ ngàng

(VTC News) -

Dàn nghệ sĩ Táo Quân không chỉ ghi dấu ấn bằng những vai diễn hài hước, châm biếm sắc sảo mà còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhìn lại nhan sắc thời trẻ.

''Ngọc Hoàng'' Quốc Khánh

Nhắc đến NSND Quốc Khánh, người ta nhắc đến một nghệ sĩ tài hoa với nhiều vai diễn cả trên truyền hình lẫn sân khấu. Đặc biệt, vai diễn Ngọc Hoàng đã đi theo và tạo nên thương hiệu riêng của anh.

NSND Quốc Khánh sở hữu thân hình gầy gò, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ.

Thời trẻ Quốc Khánh có thân hình gầy gò, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ. Vì thế Quốc Khánh thường gắn liền với các nhân vật có tính cách cam chịu. Anh được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim hài như Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Những người độc thân vui vẻ. Anh từng giành giải Bông sen vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Trải qua nhiều thập kỷ làm nghề, “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Dù đã nghỉ hưu, ở tuổi 63, anh vẫn đều đặn góp mặt trên sân khấu và truyền hình.

Trên sân khấu là vậy nhưng ở ngoài đời, Quốc Khánh là người ít nói, sống khá kín tiếng. Anh tự nhận mình là nghệ sĩ bình dân, ăn mặc giản dị và không bao giờ dùng đồ hiệu.

''Nam Tào" Xuân Bắc

NSND Xuân Bắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua vai Nam Tào trong chương trình Táo Quân – Gặp nhau cuối năm. Thời trẻ, Xuân Bắc từng gây chú ý với diện mạo lãng tử, mái tóc bồng bềnh, chỉn chu.

Theo đuổi nghệ thuật từ sớm, NSND Xuân Bắc được nhận xét là người chỉn chu về hình ảnh, yêu thích phong cách ăn mặc nhiều màu sắc.

Thời trẻ, Xuân Bắc từng gây chú ý với diện mạo lãng tử, mái tóc bồng bềnh.

NSND Xuân Bắc hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Trước đó, anh từng là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Xuân Bắc còn là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, tích cực với các hoạt động xã hội và luôn nhận được sự yêu mến của công chúng.

"Bắc Đẩu" Công Lý

Nhắc đến Bắc Đẩu, khán giả khó có thể quên hình ảnh cô Đẩu đỏng đảnh, xéo xắt nhưng vô cùng duyên dáng do NSND Công Lý thể hiện. Tuy nhiên, khi nhìn lại những bức ảnh thời trẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo phong độ, gương mặt sắc nét và ánh mắt cuốn hút của nam NSND.

NSND Công Lý thời trẻ có diện mạo phong độ, gương mặt sắc nét.

Những năm gần đây, Công Lý ít xuất hiện trên truyền hình vì lý do sức khỏe. Dù vậy, mỗi lần tái xuất, anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Hiện sức khỏe của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Anh nhận vai khách mời trong một số bộ phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim...

"Táo Giao thông" Chí Trung

Trước khi gắn liền với hình ảnh Táo Giao thông hóm hỉnh, đời thường, NSƯT Chí Trung từng được xem là một “mỹ nam” có tiếng của sân khấu phía Bắc.

Thậm chí vẻ ngoài của anh còn khiến NSND Hồng Vân mê tít. Trong một chương trình truyền hình, NSND Hồng Vân từng chia sẻ việc "thầm thương trộm nhớ" NSƯT Chí Trung từ khi chưa vào trường Sân khấu, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và phong thái của anh qua các vở diễn.

Vẻ ngoài điển trai, lãng tử của Chí Trung thời trẻ khiến Hồng Vân mong được gặp một lần.

Cô kể: "Tôi còn nhớ lúc đó chưa vào trường Sân khấu nhưng đã mê anh Chí Trung qua một số vở diễn. Anh Chí Trung hồi ấy đẹp trai vô cùng, đẹp kinh khủng. Tôi ngày đêm mơ tưởng, say đắm anh Chí Trung, mong được nói chuyện với anh ấy một lần. Thế rồi chính thời điểm đó, tôi mượn được sa-rê của chị Bảo Yến và gặp được anh Chí Trung".

Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, đến tháng 6/2022, NSƯT Chí Trung nghỉ hưu. Anh từng đảm nhiệm cương vị Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy vậy, anh vẫn tham gia phim ảnh với những vai diễn phù hợp, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình, con cháu.

"Táo Y tế" Vân Dung

Là nữ nghệ sĩ hiếm hoi góp mặt đầy đủ trong tất cả các mùa Táo Quân, Vân Dung luôn mang đến tiếng cười cho khán giả. Ít ai biết rằng thời trẻ, cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và gu thời trang khá sành điệu. Vân Dung từng chia sẻ, khi còn trẻ, chị khá điệu đà và luôn dành nhiều thời gian để lựa chọn trang phục, phụ kiện mỗi khi ra ngoài.

Nghệ sĩ Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (nay là Hoa hậu Việt Nam).

Năm 1992, khi mới 16 tuổi, Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (nay là Hoa hậu Việt Nam). Hiện ở tuổi 50, Vân Dung có cuộc sống bình yên bên con trai Long Vũ và nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi con nối nghiệp diễn xuất. Song song đó, chị vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đều đặn góp mặt trong các dự án phim truyền hình.

"Táo Xã hội" Tự Long

NSND Tự Long được khán giả yêu mến qua vai Táo Xã hội, nổi bật với những màn hát chế sắc sảo phản ánh các vấn đề thời sự, giọng chèo nội lực cùng khả năng tung hứng duyên dáng, ăn ý với các nghệ sĩ trên sân khấu.

Ít ai biết, thời trẻ của NSND Tự Long mang nét hiền lành, chất phác, rất khác với hình ảnh quen thuộc đã in sâu trong ký ức khán giả sau nhiều năm anh gắn bó với Táo Quân.

Hình ảnh thời trẻ của NSND Tự Long mang nét hiền lành, chất phác.

Bước sang tuổi 52, Tự Long vẫn giữ phong độ ổn định cả về ngoại hình lẫn cường độ hoạt động nghệ thuật. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia gameshow Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam nghệ sĩ cũng vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Sân khấu, trở thành Tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, mang quân hàm Đại tá. Anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn với thiếu tá Minh Nguyệt.

"Táo Kinh tế" Quang Thắng

NSƯT Quang Thắng gắn liền với hình ảnh Táo Kinh tế cùng lối diễn hài hước, châm biếm. Kín tiếng về đời tư, nam nghệ sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh cá nhân, vì vậy những khoảnh khắc thời trẻ của anh không nhiều.

NSƯT Quang Thắng gần như không thay đổi quá nhiều so với hiện tại.

Qua những bức ảnh hiếm hoi được công bố, Quang Thắng gần như không thay đổi quá nhiều so với hiện tại, vẫn nụ cười rạng rỡ quen thuộc và chiếc mũi to đã trở thành dấu ấn riêng. Ở tuổi 57, NSƯT Quang Thắng vẫn giữ được phong độ ổn định, sự sung sức và niềm đam mê với nghề. Anh bền bỉ xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh.