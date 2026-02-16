Gợi ý cách trang trí cầu thang bằng cây xanh

(VTC News) -

Trong nhiều ngôi nhà phố hoặc nhà ống, khu vực cầu thang thường thiếu ánh sáng, dễ tạo cảm giác khô cứng và đơn điệu. Chính vì vậy, việc đưa cây xanh vào khu vực này được xem là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để “mềm hóa” không gian.

Cây xanh không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp điều hòa không khí, giảm cảm giác bí bách. Khi được bố trí hợp lý, cầu thang có thể trở thành một góc trang trí ấn tượng, tạo sự kết nối tự nhiên giữa các tầng trong nhà.

Tuy nhiên, khác với phòng khách hay ban công, khu vực cầu thang có diện tích hẹp và thường xuyên di chuyển, nên việc lựa chọn cây và cách sắp đặt cần được tính toán kỹ lưỡng.

Dưới đây là những cách trang trí cầu thang bằng cây xanh:

Tạo tiểu cảnh ở gầm cầu thang

Tiểu cảnh cây xanh ở gầm cầu thang là giải pháp tận dụng hiệu quả khoảng không gian thường bị bỏ trống trong nhà, đồng thời giúp tăng tính thẩm mỹ và tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Tiểu cảnh gồm cây xanh và sỏi đá dưới gầm cầu thang. (Ảnh: Decoxdesign)

Khi thiết kế, nên lựa chọn các loại cây chịu bóng tốt, kích thước vừa phải như dương xỉ, trầu bà, lưỡi hổ hoặc cây cảnh lá xanh dễ chăm sóc. Có thể kết hợp thêm sỏi trắng, đá trang trí, gỗ hoặc đèn hắt sáng để tạo chiều sâu và điểm nhấn nhẹ nhàng cho khu vực này.

Quan trọng nhất là bố trí tiểu cảnh gọn gàng, không quá rườm rà, đảm bảo thông thoáng và thuận tiện khi di chuyển, từ đó biến gầm cầu thang thành một góc thư giãn xanh mát và sinh động trong không gian sống.

Đặt chậu cây ở lối lên cầu thang

Đặt chậu cây ở lối lên cầu thang là cách đơn giản giúp không gian trở nên mềm mại và sinh động hơn ngay từ điểm chuyển tiếp giữa các tầng. Nên ưu tiên những chậu cây có kích thước gọn, chiều cao vừa phải để không cản trở lối đi hoặc che khuất tầm nhìn.

Đặt cây xanh dọc theo lối lên cầu thang. (Ảnh: Decoxdesign)

Các loại cây xanh dễ chăm sóc như kim tiền, bàng Singapore mini hoặc trầu bà đứng thường phù hợp với khu vực này. Nên bố trí cây ở góc tường hoặc bậc nghỉ để tạo điểm nhấn tự nhiên, đồng thời lựa chọn chậu có màu sắc hài hòa với nội thất tổng thể.

Bố trí cây xanh ở bậc cầu thang

Cây xanh đặt ở bậc cầu thang. (Ảnh: Noithatmanhhe)

Nên sử dụng những chậu cây nhỏ, gọn và bố trí tại các bậc nghỉ hoặc sát mép trong của cầu thang để không ảnh hưởng đến việc di chuyển.

Những loại cây mini như sen đá, xương rồng cảnh nhỏ, trầu bà mini hoặc cây lá nhỏ đặt trong chậu nhẹ sẽ phù hợp hơn cả. Chú ý sắp xếp cây theo quy luật đồng đều hoặc xen kẽ hợp lý để tạo cảm giác hài hòa, tránh đặt quá nhiều gây rối mắt và mất an toàn.

Đặt cây xanh ở chiếu nghỉ cầu thang

Bố trí cây xanh ở chiếu nghỉ cầu thang là cách hiệu quả để tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và giúp không gian chuyển tiếp giữa các tầng trở nên sinh động hơn. Nên chọn những loại cây có chiều cao vừa phải, tán gọn như lưỡi hổ, kim tiền hoặc các loại cây lá xanh dễ chăm sóc, phù hợp với môi trường trong nhà.

Cây xanh đặt tại chiếu nghỉ cầu thang. (Ảnh: Happynest)

Có thể kết hợp thêm đèn hắt hoặc tranh treo tường để tăng tính thẩm mỹ, biến chiếu nghỉ thành một góc xanh thư giãn, giúp tổng thể cầu thang trở nên hài hòa và cuốn hút hơn.

Thiết kế tường cây xanh ở khu vực cầu thang

Thiết kế tường cây xanh ở khu vực cầu thang là xu hướng trang trí hiện đại, giúp tận dụng diện tích theo chiều đứng và mang thiên nhiên vào không gian sống một cách tinh tế.

Thiết kế tường cây xanh cạnh khu vực cầu thang gây ấn tượng. (Ảnh: Decoxdesign)

Gia chủ có thể sử dụng hệ khung treo, kệ nhiều tầng hoặc vườn đứng để sắp xếp các loại cây nhỏ như trầu bà, dương xỉ, lan ý hoặc cây lá rủ, tạo hiệu ứng xanh mát và mềm mại cho mảng tường vốn đơn điệu.