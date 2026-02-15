Câu hỏi trẻ thơ khơi mào cuộc cách mạng máy ảnh 600 triệu USD

(VTC News) -

Năm 1943, trong một kỳ nghỉ tại Santa Fe, nhà phát minh Edwin Land chụp ảnh con gái 3 tuổi của mình. Khi cô bé hồn nhiên hỏi: "Tại sao chúng ta không thể xem ngay tấm hình vừa chụp?", Land bất chợt nhận ra một khoảng trống lớn trong trải nghiệm nhiếp ảnh.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy đã khơi dậy trong ông một ý tưởng táo bạo: tạo ra chiếc máy ảnh cho phép người dùng nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Từ khoảnh khắc đời thường ấy, một cuộc cách mạng công nghệ trị giá hàng trăm triệu USD đã bắt đầu.

Edwin Land giới thiệu Polaroid SX-70 tại buổi họp báo năm 1979 - dấu mốc đưa ảnh chụp lấy ngay trở thành biểu tượng công nghệ và văn hóa. (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, Edwin Land vốn đã nổi tiếng trong giới khoa học nhờ phát minh ra phim phân cực - công nghệ nền tảng cho kính râm, màn hình và nhiều ứng dụng quang học. Ông từng rời Harvard để theo đuổi nghiên cứu độc lập, thể hiện sự kiên định và niềm tin mãnh liệt vào khả năng sáng tạo.

Land được biết đến như một người có thể làm việc liên tục nhiều ngày, không rời phòng thí nghiệm cho đến khi tìm ra lời giải. Chính sự kiên trì ấy đã giúp ông biến câu hỏi của con gái thành một dự án thực sự.

Mẫu Polaroid Land Camera Model 95A - chiếc máy ảnh chụp lấy ngay đầu tiên. (Nguồn: Future)

Chỉ 3 năm sau, vào năm 1947, Land đã trình diễn chiếc máy ảnh chụp lấy ngay đầu tiên trước công chúng. 1 năm sau, Model 95 chính thức ra mắt thị trường. Dù giá bán khá cao so với thời điểm đó, sản phẩm nhanh chóng cháy hàng ngay trong ngày đầu tiên. Người tiêu dùng bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu: chụp xong là có ảnh ngay, không cần chờ rửa phim hay phòng tối. Polaroid trở thành biểu tượng của sự tiện lợi và sáng tạo, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh.

Về mặt công nghệ, Polaroid đã tạo ra bước đột phá lớn. Mỗi tấm film tức thì gồm nhiều lớp hóa chất nhạy sáng và thuốc hiện. Khi chụp, ánh sáng ghi lại hình ảnh trên lớp nhạy sáng như film truyền thống. Sau đó, film đi qua một cặp trục lăn trong máy, ép vỡ túi hóa chất và phân phối đều lên bề mặt. Nhờ lớp ngăn sáng đặc biệt, phản ứng hóa học diễn ra khép kín, giúp hình ảnh hiện ra ngay mà không cần phòng tối.

Cơ chế này biến quá trình rửa ảnh vốn mất hàng giờ thành trải nghiệm tức thì chỉ vài phút. Với SX-70, Polaroid còn tích hợp thiết kế gấp gọn và hệ thống ngắm SLR, cho phép người dùng vừa tiện lợi vừa chính xác khi chụp. Đây chính là nền tảng công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách con người tiếp cận nhiếp ảnh.

Polaroid SX-70 - chiếc máy ảnh gấp gọn chụp ảnh màu tức thì, biểu tượng công nghệ và văn hóa thập niên 1970. (Nguồn: Getty Images)

Đỉnh cao sự nghiệp của Land đến vào năm 1970 với dòng SX-70 - chiếc máy ảnh gấp gọn, chụp ảnh màu và cho ra ảnh chỉ trong vài giây. Đây là dự án tiêu tốn tới 600 triệu USD, một con số khổng lồ thời bấy giờ. Nhưng SX-70 không chỉ là một sản phẩm công nghệ; nó còn là biểu tượng văn hóa, xuất hiện trong vô số bộ phim, quảng cáo và đời sống thường nhật. Với SX-70, Polaroid đã định hình phong cách sống của cả một thế hệ, nơi sự sáng tạo và tính tức thời trở thành chuẩn mực.

Câu chuyện của Edwin Land cho thấy đôi khi những phát minh vĩ đại lại bắt nguồn từ một câu hỏi ngây thơ. Từ lời thắc mắc của một bé gái 3 tuổi, cả ngành nhiếp ảnh đã bước sang một kỷ nguyên mới. Polaroid không chỉ là một thương hiệu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của trí tưởng tượng, sự tò mò và lòng kiên định.