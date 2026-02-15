Ai không nên ăn món thịt đông, thịt kho tàu quen thuộc trên mâm cỗ Tết?

(VTC News) -

Thịt đông, thịt kho tàu là hai món ăn truyền thống gần như không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, theo y sĩ dinh dưỡng Nguyễn Mạnh Hoàng, với người có mỡ máu cao và tăng huyết áp, đây lại là những món ăn được các bác sĩ xếp vào nhóm cần hạn chế, thậm chí “đại kỵ” nếu sử dụng thường xuyên trong nhiều ngày liên tiếp.

Với những người đang mắc rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp, chế độ ăn uống trong dịp Tết cần được kiểm soát chặt chẽ hơn so với người khỏe mạnh. Các món ăn truyền thống giàu đạm và chất béo như thịt đông, thịt kho tàu hay giò chả tuy mang hương vị quen thuộc nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hệ tim mạch nếu ăn không điều độ.

Thịt đông là món phổ biến ngày Tết (Ảnh minh hoạ)

Thịt đông nhiều mỡ bão hòa, dễ làm tăng cholesterol xấu

Xét về mặt dinh dưỡng, thịt đông thường được chế biến từ thịt chân giò, da heo và các phần nhiều mỡ. Đây là nguồn cung cấp chất béo bão hòa khá cao. Khi đi vào cơ thể, chất béo bão hòa làm tăng cholesterol LDL – loại cholesterol “xấu” có vai trò thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch máu.

Ở người đã có mỡ máu cao, việc ăn thịt đông liên tục trong vài ngày Tết có thể khiến chỉ số lipid máu tăng nhanh, làm bệnh khó kiểm soát hơn, ngay cả khi vẫn duy trì dùng thuốc đều đặn. Ngoài ra, thịt đông thường được ăn nguội, dễ khiến người ăn dùng với số lượng nhiều mà không nhận ra mình đã nạp quá nhiều chất béo.

Thịt kho tàu - "bộ ba” mỡ, muối và đường

So với thịt đông, thịt kho tàu còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn đối với người tăng huyết áp. Món ăn này không chỉ chứa nhiều mỡ từ thịt ba chỉ mà còn được nêm nếm đậm với nước mắm, muối và đường.

Lượng muối cao làm tăng nguy cơ giữ nước trong cơ thể, khiến huyết áp dễ tăng. Trong khi đó, sự kết hợp giữa mỡ và đường lại gây bất lợi cho chuyển hóa, đặc biệt nguy hiểm với những người có hội chứng chuyển hóa hoặc đái tháo đường kèm theo. Trên thực tế, chỉ cần vài ngày ăn mặn hơn bình thường, nhiều người tăng huyết áp đã có thể xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ hoặc choáng váng.

Bên cạnh thịt đông và thịt kho tàu, bác sĩ cũng khuyên nên ăn ít giò chả. Nhiều gia đình cho rằng giò chả là món ăn “nhẹ” hơn so với thịt mỡ, nhưng thực tế đây lại là thực phẩm chứa lượng natri khá cao. Muối và phụ gia được sử dụng để tạo độ dai và kéo dài thời gian bảo quản khiến giò chả trở thành yếu tố làm huyết áp tăng khó kiểm soát.

Không chỉ vậy, giò chả còn chứa lượng mỡ ẩn nhất định, khiến người ăn dễ chủ quan và vô tình nạp nhiều chất béo hơn dự kiến.

Ăn Tết thế nào để vẫn an toàn cho tim mạch?

Với người mỡ máu cao và tăng huyết áp, khuyến cáo không phải là kiêng tuyệt đối các món ăn truyền thống ngày Tết mà là ăn có chọn lọc và giới hạn rõ ràng. Thịt mỡ nên được hạn chế tối đa, chỉ nếm một lượng nhỏ thay vì ăn no. Khi ăn thịt kho tàu, nên ưu tiên phần thịt nạc, bớt nước kho và tránh chan nhiều nước mặn.

Giò chả chỉ nên ăn vài lát mỏng, không dùng kèm nhiều nước chấm và tránh ăn lặp lại nhiều bữa trong ngày. Song song đó, cần tăng cường rau xanh, canh thanh đạm, trái cây tươi; uống đủ nước, hạn chế rượu bia và duy trì vận động nhẹ như đi bộ hoặc dọn dẹp nhà cửa.

Những điều chỉnh nhỏ trong ăn uống và sinh hoạt có thể giúp người mỡ máu cao, tăng huyết áp đón Tết trọn vẹn hơn mà vẫn bảo vệ được sức khỏe tim mạch.