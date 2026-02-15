Vietlott 15/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 15/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 15/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 15/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 15/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 15/2 - Xổ số Mega 6/45 15/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, tổ chức quay số đều đặn vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi.

- Trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ thông báo sớm ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và tại hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay thưởng sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra suôn sẻ, người chơi cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định do Vietlott ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

- Vé trúng giải phải là vé do Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay can thiệp; các dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ dự thưởng tương ứng.

- Mỗi tấm vé chỉ có giá trị tham gia một kỳ quay khi được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Vé mua sau thời điểm này sẽ tự động được tính cho kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn trên, vé trúng sẽ hết hiệu lực chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với những giải có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng thưởng có thể lĩnh tiền ngay tại điểm bán vé hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, thủ tục đơn giản và xử lý nhanh.

- Trường hợp trúng giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để hoàn tất hồ sơ, đảm bảo việc chi trả an toàn và đúng quy định.

- Vietlott thực hiện thanh toán giải thưởng đầy đủ, chính xác và đúng thời gian theo thể lệ, mang lại sự yên tâm cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Cách thức chi trả: Vietlott thực hiện thanh toán giải thưởng bằng tiền Việt Nam. Người trúng giải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định pháp luật.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để việc xác minh, nhận thưởng được thực hiện nhanh và thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 15/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.