Vietlott 11/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 11/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 11/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 11/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 11/2 - Xổ số Mega 6/45 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 11/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 11/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 8/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/2/2026

Vietlott 8/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 8/2/2026

- Vietlott 6/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/2/2026

Vietlott 6/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 6/2/2026

- Vietlott 4/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/2/2026

Vietlott 4/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/2/2026

- Vietlott 1/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/2/2026

Vietlott 1/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/2/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được tổ chức quay số đều đặn vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp lịch quay có điều chỉnh, Vietlott sẽ thông báo sớm ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi lần quay thưởng đều sử dụng hệ thống quay số tự động hiện đại, vận hành dưới sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và độ chính xác của kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để việc nhận thưởng Mega 6/45 diễn ra suôn sẻ, người chơi cần tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định do Vietlott ban hành nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi.

- Vé trúng giải phải là vé do Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa; dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi tấm vé chỉ tham gia một kỳ quay khi được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Các vé mua sau thời điểm này sẽ tự động được chuyển sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng có tối đa 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để làm thủ tục nhận giải. Hết thời hạn trên, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người trúng giải có thể đến các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền để nhận tiền, thủ tục đơn giản, xử lý nhanh và rất tiện lợi.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người chơi cần trực tiếp làm thủ tục tại trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott nhằm đảm bảo tính an toàn, rõ ràng và minh bạch trong quá trình chi trả.

- Cách thức thanh toán: Vietlott thực hiện trả thưởng đầy đủ, đúng quy định và trong thời gian cam kết, giúp người trúng giải hoàn toàn yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 cần đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Phương thức trả thưởng: Giải thưởng được Vietlott chi trả bằng đồng Việt Nam; người trúng thưởng có nghĩa vụ thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé trực tuyến: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi nên nhập đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để quá trình xác minh và nhận thưởng được nhanh chóng, thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 11/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.