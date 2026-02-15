Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai từ trần

(VTC News) -

Ngày 15/2, chính quyền xã A Lưới 2 (TP Huế) tổ chức tang lễ cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai tại nhà riêng ở đường A Sáp (thôn 4, xã A Lưới 2). Anh hùng Hồ Đức Vai qua đời do tuổi cao, sức yếu.

Anh hùng Hồ Đức Vai là người dân tộc Pa Kô, chú ruột Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun, người từng gùi hơn 179 tấn vũ khí trên tuyến Trường Sơn, và Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Kan Lịch, người con gái Pa Kô dùng súng trường bắn rơi máy bay địch.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai. (Ảnh: xã A Lưới 2)

Giai đoạn 1960-1965, ông tham gia hơn 24 trận đánh tại huyện miền núi A Lưới, trực tiếp tiêu diệt 42 lính Mỹ. Năm 1965, ông là người dân tộc Pa Kô đầu tiên ở miền Nam được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ông vinh dự 5 lần được gặp và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên Hồ Đức Vai, góp phần phổ biến họ Hồ ở huyện A Lưới thời bấy giờ.

Sau chiến tranh, ông trở về quê hương, đảm nhiệm nhiều cương vị tại địa phương như Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện A Lưới.

Lễ viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đức Vai bắt đầu từ 10h ngày 15/2. Lễ truy điệu diễn ra lúc 9h và an táng lúc 11h ngày 16/2 tại Nghĩa trang thôn 1, xã A Lưới 2, TP Huế.