Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng từ trần

(VTC News) -

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông đã từ trần hồi 15h40 ngày 9/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Lê Văn Dũng sẽ được thông báo sau.

Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại tướng Lê Văn Dũng tên thật là Nguyễn Văn Nới, sinh ngày 25/12/1945, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X.

Hơn 17 tuổi, ông Lê Văn Dũng gia nhập Quân giải phóng Miền Nam, trở thành trinh sát Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Đoàn Bình Giã.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), ông cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 1 chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng Lê Văn Dũng tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao giữ nhiều trọng trách quan trọng như: Tư lệnh Quân đoàn 4; Tư lệnh Quân khu 7; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phong cách làm việc khoa học, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng, ngày 26/12/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Đại tướng Lê Văn Dũng.