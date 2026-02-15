Đóng

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.

Nhằm bảo đảm cho màn trình diễn pháo hoa tỏa sáng trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ, sáng 15/2, các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai công tác lắp đặt tại những điểm bắn theo kế hoạch đề ra.  

Tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), công tác chuẩn bị đang được các lực lượng triển khai khẩn trương, bảo đảm đúng tiến độ.   

Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá và bố trí trận địa theo phương án đã được phê duyệt. Khu vực bắn được khoanh vùng, kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Toàn bộ hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt và căn chỉnh kỹ lưỡng trên khu vực trận địa, sẵn sàng cho thời khắc Giao thừa.   

Các ống phóng được căn chỉnh vị trí, góc bắn phù hợp, bảo đảm tuân thủ phương án kỹ thuật và các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. 

Khu vực trận địa được dựng hàng rào bảo vệ, lực lượng chức năng túc trực làm nhiệm vụ. Cùng với đó, các hạng mục kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và phương án bảo đảm an ninh, trật tự cũng được rà soát kỹ lưỡng.   

Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tây Hồ, cho biết tại điểm bắn vườn hoa Lạc Long Quân sẽ bố trí 700 giàn pháo tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật theo kế hoạch.   

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Thắng, điểm mới trong dịp này là tại khu vực hồ Tây sẽ trình diễn thêm 30 giàn pháo hoa hỏa thuật. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho màn bắn pháo hoa.   

Sáng 15/2, đơn vị đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố bố trí hai trận địa pháo hoa số 1 và số 2, lần lượt đặt đối diện Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.   

Hai trận địa số 1 và số 2 là điểm bắn pháo hoa kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.   

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa 15 phút (0h00–0h15 ngày 17/2) tại 34 trận địa thuộc 33 điểm, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 điểm tầm thấp kết hợp hỏa thuật, sử dụng 7.700 quả pháo tầm cao, 3.420 giàn tầm thấp cùng nhiều giàn phun, mạch phun hoa, với kinh phí gần 40 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa.   

