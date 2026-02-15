Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
(VTC News) -
Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện việc lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá và bố trí trận địa theo phương án đã được phê duyệt. Khu vực bắn được khoanh vùng, kiểm soát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Toàn bộ hệ thống ống phóng pháo hoa đã được lắp đặt và căn chỉnh kỹ lưỡng trên khu vực trận địa, sẵn sàng cho thời khắc Giao thừa.
Hai trận địa số 1 và số 2 là điểm bắn pháo hoa kết hợp giữa pháo hoa tầm cao, tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.