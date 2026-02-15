Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Sáng 15/2, đơn vị đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ, lực lượng dân quân tự vệ và dân quân cơ động triển khai lắp đặt pháo hoa tầm cao theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ nghiêm các yêu cầu an toàn, nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương và người dân.