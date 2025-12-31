Trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa đón năm mới 2026

So với các chương trình trước, hiệu ứng màu sắc của pháo hoa năm nay được đánh giá là sáng hơn, sắc nét hơn và lượng khói giảm đáng kể. Về tạo hình, chương trình tiếp tục sử dụng các hình ảnh quen thuộc như trái tim, chuột Mickey, hoa cúc đỏ và hoa cúc xanh. Điểm mới là việc bổ sung các tạo hình bông núa, cây nguyệt quế và cây đỗ quyên – những hiệu ứng lần đầu được áp dụng tại điểm bắn này.