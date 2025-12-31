Trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa đón năm mới 2026

Chào mừng năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm trên địa bàn, gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 0h đến 0h15 phút ngày 1/1/2026.
Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Trong đó, điểm bắn tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn là điểm bắn chính, với quy mô lớn nhất.
Cụ thể, tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, chương trình dự kiến sử dụng 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Tổng số lượng pháo hoa các loại tại điểm bắn này ước tính khoảng 2.500 quả.
Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại tại Bình Dương và Vũng Tàu, mỗi điểm dự kiến bắn khoảng 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, kết hợp 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào đón năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới); Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long – cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè). Tại mỗi điểm này, ban tổ chức bố trí khoảng 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, sáng 31/12, tại công viên hầm vượt sông Sài Gòn, toàn bộ công tác lắp đặt trận địa pháo hoa đã hoàn tất, các giàn pháo được cố định chắc chắn và sẵn sàng cho thời điểm khai hỏa đón năm mới.
Đại diện đơn vị kỹ thuật cho biết, điểm bắn tại phường An Khánh năm nay được tăng cường số lượng pháo tầm thấp so với các năm trước. Đặc biệt, chương trình bố trí một giàn pháo đặc biệt, ký hiệu số 6, gồm 100 quả pháo cỡ lớn, tạo điểm nhấn trong toàn bộ màn trình diễn.
Bên cạnh đó, chương trình sử dụng nhiều giàn hỏa thuật với các hiệu ứng như bông núa, cây đỗ quyên, cây nguyệt quế. Một số giàn pháo được sắp xếp thành các mảng màu xanh lục, bố trí ở hai bên và khu vực trung tâm, kết hợp hệ thống giàn thùng giấy gồm khoảng 300 ống, được xem là điểm nhấn về mặt kỹ thuật và tạo hình.
So với các chương trình trước, hiệu ứng màu sắc của pháo hoa năm nay được đánh giá là sáng hơn, sắc nét hơn và lượng khói giảm đáng kể. Về tạo hình, chương trình tiếp tục sử dụng các hình ảnh quen thuộc như trái tim, chuột Mickey, hoa cúc đỏ và hoa cúc xanh. Điểm mới là việc bổ sung các tạo hình bông núa, cây nguyệt quế và cây đỗ quyên – những hiệu ứng lần đầu được áp dụng tại điểm bắn này.
Để phục vụ công tác lắp đặt, vận hành và bảo đảm an toàn, chương trình huy động khoảng 150 người tham gia thi công tại các điểm bắn, thực hiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đề ra.
UBND TP.HCM cho biết, kinh phí tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. UBND TP giao Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai kế hoạch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thưởng thức pháo hoa trong thời khắc chuyển giao năm mới.