Bên trong trận địa pháo hoa sẵn sàng khai hoả đón năm mới 2026 tại Hà Nội

Video: Cận cảnh lắp đặt trận địa pháo hoa chào năm mới 2026 tại Hà Nội
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa số 1 và 2, đặt tại vị trí đối diện Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới.
Hai trận địa số 1 và 2 là các trận địa bắn pháo hoa kết hợp tầm cao, tầm thấp cùng pháo hoa hỏa thuật.
Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất lắp đặt dàn pháo, cố định khung giá, bố trí trận địa theo phương án phê duyệt. Khu vực bắn pháo hoa được khoanh vùng, kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn.