Vietlott 13/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/2/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 13/2. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 13/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 13/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 13/2 - Xổ số Mega 6/45 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/2/2026 - Vietlott Mega 6/45 13/2

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 13/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được quay thưởng định kỳ vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, thuận tiện cho người chơi theo dõi và tham gia.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức cũng như tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Mỗi kỳ quay số đều được thực hiện bằng hệ thống quay tự động hiện đại, có sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo kết quả minh bạch, chính xác và công bằng cho tất cả người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 thuận lợi, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ đầy đủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

- Vé trúng thưởng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách nát, không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa; bộ số dự thưởng trên vé phải trùng khớp với kết quả quay của kỳ tương ứng.

- Mỗi vé chỉ được tham gia một kỳ quay nếu được mua trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút. Những vé mua sau mốc thời gian này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn làm thủ tục nhận giải tối đa là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể nhận tiền trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền, thủ tục gọn nhẹ, thời gian xử lý nhanh chóng.

- Đối với giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến làm thủ tục tại trụ sở chính hoặc các chi nhánh của Vietlott để đảm bảo quá trình chi trả diễn ra an toàn, minh bạch và đúng quy định.

- Về hình thức chi trả, Vietlott cam kết thanh toán đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định, giúp người trúng thưởng an tâm tuyệt đối khi nhận giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện dự thưởng: Người tham gia Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị pháp luật hạn chế hoặc cấm tham gia xổ số.

- Hình thức chi trả giải thưởng: Vietlott thanh toán tiền trúng thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải có trách nhiệm kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

- Mua vé online: Khi đặt vé thông qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để việc xác nhận danh tính và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 13/2/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.