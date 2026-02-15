XSMB 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 15/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 15/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 15/2/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc được mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số trên cả ba miền, Nhà nước đã quy định rõ khung thời gian quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam: Là khu vực quay sớm nhất, thường diễn ra trong khoảng từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Xổ số miền Trung: Thực hiện quay số từ 17h15 đến 17h35, kết quả được công bố ngay sau khi hoàn tất quay thưởng.

- Xổ số miền Bắc: Quay muộn nhất trong ngày, từ 18h15 đến 18h35 và cũng là khung giờ thu hút nhiều người theo dõi nhất.

Lưu ý: Vé số của đài nào chỉ được đối chiếu với kết quả của đúng đài đó. Không dùng số vé miền Trung hoặc miền Nam để tra cứu kết quả xổ số miền Bắc nhằm tránh nhầm lẫn.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số phát hành vé để làm thủ tục nhận giải. Vé trúng thưởng cần còn nguyên trạng, không rách, không chỉnh sửa và phải được đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành; quá thời hạn này sẽ không còn hiệu lực nhận thưởng.

- Đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên giá trị giải theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.