Xe khách chở quá 8 người, chủ xe và tài xế bị phạt 60 triệu đồng ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Tối 14/2/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông tin người dân phản ánh xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định trên Quốc lộ 18. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức xác minh, truy tìm phương tiện.

Khoảng 21h40 cùng ngày, tại Km3 Quốc lộ 18 (phường Võ Cường), Đội CSGT đường bộ số 1 dừng kiểm tra xe khách biển số 22H-026.74 do Đặng Tất T (SN 1988, trú tỉnh Tuyên Quang) điều khiển.

Xe khách chở quá 8 người bị CSGT Bắc Ninh xử phạt. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, xe chạy tuyến cố định cự ly trên 300km chở 33/25 người, vượt 8 hành khách so với quy định.

Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đặng Tất T. với tổng mức phạt 12 triệu đồng. Đồng thời, lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH DV vận tải Thuận Thực (địa chỉ xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, theo khoản 6, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 48 triệu đồng. Tổng mức xử phạt: 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cho biết hành vi chở quá số người tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường dài, và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 0h24 ngày 14/2, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 26B-XXX.23 do tài xế Vũ Anh T. (SN 1988, trú Tuyên Quang) điều khiển.

Hành khách ngồi, nằm la liệt ở sàn ô tô. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện đang chở 73 người, trong khi chỉ được phép chở tối đa 22 hành khách. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện xe chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép; thiết bị giám sát hành trình không hoạt động và không có phù hiệu kinh doanh vận tải hành khách.

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản xử phạt tài xế Vũ Anh T. với các lỗi trên, tổng số tiền phạt 80,8 triệu đồng; trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 198 triệu đồng.