Hành động ý nghĩa của tuyển thủ Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2026

(VTC News) -

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải vẫn có thói quen bên ngoài sân cỏ - dù ít được nhắc tới - là thực hiện các chương trình thiện nguyện trên danh nghĩa cá nhân. Năm nay, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam dành thời gian cho các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Tuấn Hải vẫn lặng lẽ thực hiện hoạt động thiện nguyện cho riêng mình suốt thời gian qua. Anh thường tìm đến các bệnh viện và thông qua phòng công tác xã hội để tìm kiếm những mảnh đời cần sự giúp đỡ. Cầu thủ sinh năm 1998 này thường tự mình đi đến tận nơi để thực hiện những việc làm ý nghĩa.

Tuấn Hải đến thăm các bệnh nhân tại bệnh viện K.

Tuyển thủ sinh năm 1998 không hay kể về công việc từ thiện với đồng đội và ít khi chia sẻ lên mạng xã hội. Những người thân quen của anh cũng không nắm rõ kế hoạch của Tuấn Hải. Một người bạn thân của Tuấn Hải chia sẻ: "Cậu ấy thích đi làm từ thiện một mình. Hỏi một tấm ảnh cũng không có mà chỉ có video do người nhà bệnh nhân, người hâm mộ quay lại. Có lẽ, Tuấn Hải tìm thấy sự bình yên trong những hoạt động thầm lặng như vậy".

Mùa giải 2025 - 2026 không hề dễ dàng với Phạm Tuấn Hải. Anh gặp chấn thương và chưa thể ra sân nhiều trận đấu cho câu lạc bộ Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này vẫn đang nỗ lực điều trị dứt điểm chấn thương và sớm tìm lại phong độ cao nhất, trong bối cảnh đội bóng Thủ đô đang trải qua mùa giải nhiều sóng gió. Tuấn Hải cũng cần thi đấu thường xuyên để giữ được vị trí ở đội tuyển Việt nam.

Phạm Tuấn Hải từng giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam 2023 với màn trình diễn thuyết phục trong màu áo Hà Nội FC tại Cúp C1 châu Á (AFC Champions League, nay là AFC Champions League Elite). Tiền đạo sinh năm 1998 có đầy đủ các danh hiệu tập thể ở cấp độ chuyên nghiệp, gồm vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia, AFF Cup.

Tại AFF Cup 2024, Phạm Tuấn Hải liên tục ngồi dự bị, chỉ đá chính duy nhất ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan nhưng trực tiếp ghi 2 bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam vô địch. Anh cũng từng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup năm 2023.