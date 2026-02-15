Căng thẳng chủ quyền Greenland phủ bóng Hội nghị An ninh Munich

Phát biểu tại phiên thảo luận về an ninh châu Âu vào ngày 15/2 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định không có bất cứ mức giá nào có thể đặt lên bàn cân đối với Greenland.

Một nhà thờ gần bờ biển tại Nuuk, Greenland, ngày 25/1/2026. (Ảnh: AP)

Bà Frederiksen nhấn mạnh: “Đây là giá trị và là nguyên tắc dân chủ cơ bản nhất. Chúng ta phải tôn trọng các quốc gia có chủ quyền và quyền tự quyết của người dân. Người dân Greenland đã bày tỏ quan điểm rất rõ ràng: họ không muốn trở thành một phần của nước Mỹ”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn theo đuổi ý định sáp nhập Greenland, cảnh báo sức ép từ Mỹ là không thể chấp nhận được và có thể ảnh hưởng tới quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo Thủ tướng Đan Mạch, nếu một quốc gia NATO tấn công hoặc cưỡng ép một thành viên khác trong liên minh, đó sẽ là dấu chấm hết cho khối quân sự này. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nhắc lại ý định sở hữu hòn đảo giàu tài nguyên này, thậm chí không loại trừ các biện pháp gây sức ép mạnh mẽ.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hội nghị. Khác với những căng thẳng chính trị, ông Nielsen tập trung vào khía cạnh hợp tác an ninh thực chất thông qua sứ mệnh an ninh mới tại Bắc Cực với tên gọi Arctic Sentry (tạm dịch là “Cảnh giới Bắc Cực”), nhằm tăng cường hiện diện và phối hợp hoạt động tại khu vực Cực Bắc.

“Chúng ta không có quân đội đóng tại Greenland. Chúng ta là một phần của Đan Mạch. Quân đội Đan Mạch hiện diện rất nhiều ở Greenland. Nhưng trên hết, và quan trọng nhất, chúng ta là một phần của hợp tác xuyên Đại Tây Dương và chúng ta rất cam kết với điều đó. Việc làm nhiều hơn nữa trong khuôn khổ đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, cũng như việc tăng cường hoạt động ở vùng cực Bắc và xung quanh đất nước chúng ta cũng là điều mà tất cả chúng ta đều nhất trí”, ông Nielsen cho biết.

Mặc dù căng thẳng vẫn âm ỉ, một tín hiệu tích cực đã xuất hiện sau cuộc gặp giữa lãnh đạo Đan Mạch, Greenland với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13/2 vừa qua. Ông Rubio đã đưa ra những thông điệp mang tính trấn an hơn so với những tuyên bố cứng rắn trước đó của Nhà Trắng, tập trung vào việc định hình lại ưu tiên của NATO thay vì trực tiếp nhắc đến việc sáp nhập đảo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen vẫn tỏ ra thận trọng khi nhận định rằng tham vọng của Tổng thống Donald Trump đối với Greenland vẫn chưa hề thay đổi, và đây vẫn sẽ là bài toán hóc búa đối với quan hệ đồng minh trong NATO thời gian tới.

Greenland không chỉ là hòn đảo lớn nhất thế giới mà còn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng tại Bắc Cực với trữ lượng khoáng sản dồi dào. Cuộc tranh cãi về chủ quyền đối với vấn đề Greenland tại Hội nghị An ninh Munich lần này một lần nữa cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ liên minh các quốc gia phương Tây trước các chính sách đối ngoại mang tính quyết đoán và đơn phương từ Mỹ.