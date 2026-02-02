Thủ hiến Greenland: Ông Trump vẫn nhắm tới kiểm soát hòn đảo

(VTC News) -

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày thứ Hai cảnh báo rằng, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, Washington về cơ bản vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát hòn đảo Bắc Cực Greenland.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại Điện Élysée Palace, Paris, Pháp, ngày 28/1/2026. (Ảnh: Thomas Padilla/Pool qua Reuters)

Theo ông Nielsen, từ đầu năm nay, Tổng thống Trump đã gia tăng các lời kêu gọi đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ, viện dẫn các quan ngại an ninh quốc gia liên quan tới Nga và Trung Quốc – động thái từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rạn nứt trong liên minh NATO.

Sau đó, ông Trump đã lùi bước khỏi các tuyên bố đe dọa dùng vũ lực và cho biết Mỹ đã giành được quyền tiếp cận “toàn diện” đối với Greenland thông qua một thỏa thuận với NATO, song các chi tiết của thỏa thuận này đến nay vẫn chưa được công bố.

Phát biểu trước quốc hội Greenland, Thủ hiến Nielsen nhấn mạnh: “Quan điểm (của Mỹ) đối với Greenland và người dân nơi đây không hề thay đổi: Greenland phải được gắn chặt với Mỹ và được điều hành từ đó".

Ông cho biết thêm, Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm “những cách để sở hữu và kiểm soát Greenland".