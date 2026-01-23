Châu Âu hoan nghênh việc Mỹ nhượng bộ về Greenland

Phát biểu họp báo sau hội nghị tại Brussels (Bỉ), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa mô tả việc Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế bổ sung đối với 8 nước châu Âu là một động thái "tích cực" và cho rằng Washington cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được vào mùa hè năm ngoái.

Ông Costa nhấn mạnh "mục tiêu là vẫn phải giữ ổn định hiệu quả quan hệ thương mại EU - Mỹ" và "EU sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình cũng như tự vệ chống lại bất kỳ hình thức cưỡng ép nào".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hoan nghênh quyết định mới nhất của Tổng thống Trump về vấn đề Greenland và cho rằng sự phản ứng thống nhất của châu Âu đã tác động đến quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phát biểu với báo giới cũng tại Brussels, ông Macron khẳng định: "Khi châu Âu phản ứng với các mối đe dọa bằng sự thống nhất và sử dụng các công cụ sẵn có, châu Âu đã được tôn trọng".

Trước đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đạt được một thắng lợi ngoại giao khi thuyết phục Tổng thống Trump giảm bớt các yêu cầu về Greenland. Hiện chưa có thông tin chi tiết về thỏa thuận này, song một nguồn tin cho biết Mỹ và Đan Mạch sẽ đàm phán lại hiệp ước quốc phòng năm 1951 về Greenland.

Trong một phát biểu liên quan, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh vấn đề chủ quyền của Đan Mạch không phải là chủ đề đưa ra thảo luận nhưng Copenhagen sẵn sàng bàn về hiệp ước nói trên với Mỹ. Bà Frederiksen cũng cho biết các quốc gia thành viên NATO ủng hộ việc duy trì "hiện diện thường trực" ở Bắc Cực, bao gồm cả khu vực xung quanh Greenland.

Dự kiến, nhà lãnh đạo Đan Mạch sẽ có cuộc gặp với người đứng đầu NATO trong ngày 23/1.