Ông Trump phát biểu tại Davos: Sẽ không dùng vũ lực để giành Greenland

(VTC News) -

Phát biểu tại Thụy Sĩ, ông Trump đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất từ ​​trước đến nay về việc loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành lấy Greenland.

“Chúng tôi có lẽ sẽ không đạt được gì trừ khi tôi quyết định sử dụng sức mạnh và vũ lực quá mức, khi đó, nói thẳng ra, chúng tôi sẽ không thể bị ngăn cản. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó", ông Trump nói.

“Đây có lẽ là tuyên bố lớn nhất mà tôi đã đưa ra, bởi vì mọi người nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Tôi không cần phải sử dụng vũ lực. Tôi không muốn sử dụng vũ lực. Tôi sẽ không sử dụng vũ lực”, ông khẳng định.

“.. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là có được Greenland, bao gồm cả quyền sở hữu và danh nghĩa, bởi vì bạn cần quyền sở hữu để bảo vệ vùng đất đó. Bạn không thể bảo vệ nó bằng hợp đồng thuê".

Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng “không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào có khả năng bảo vệ Greenland, ngoài Mỹ".

Ông Trump tiếp tục chỉ trích Đan Mạch là “vô ơn” vì từ chối từ bỏ quyền kiểm soát Greenland, cho rằng quốc gia này nợ Mỹ vì đã bảo vệ họ trong Thế chiến II.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ba nguồn tin nói với CNN, các quan chức châu Âu dự kiến sẽ tận dụng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ để tiến hành một can thiệp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến Greenland - vấn đề đã khiến châu lục rơi vào trạng thái bất an và hiện có nguy cơ đe dọa sự tồn tại của NATO.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi các nước châu Âu phản đối nỗ lực của Washington trong việc giành quyền kiểm soát Greenland nên “ngồi xuống và chờ đợi” Tổng thống Trump, đồng thời “lắng nghe lập luận của ông” tại diễn đàn.

Cũng trong bài phát biểu tại Davos, Tổng thống Donald Trump khẳng định các chính sách trong nước của ông đã tạo ra một “phép màu kinh tế” cho nước Mỹ, cho rằng ông đã chứng minh những người hoài nghi là sai khi họ cảnh báo rằng các mức thuế quan và việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.

“Chỉ trong một năm, chương trình nghị sự của chúng tôi đã tạo ra một sự chuyển mình mà nước Mỹ chưa từng thấy trong hơn 100 năm", ông nói.

Ông Trump tiếp tục ca ngợi hiệu quả của chính sách thuế quan, cho rằng các biện pháp này đang trên đà cắt giảm mạnh thâm hụt thương mại, bất chấp những lo ngại phổ biến rằng thuế quan làm gia tăng chi phí cho người tiêu dùng. Ông cũng tuyên bố rằng những nhân viên liên bang bị sa thải dưới thời ông hiện đã tìm được việc làm tốt hơn trong khu vực tư nhân, thậm chí có người tăng thu nhập gấp đôi hoặc gấp ba.

Khi kêu gọi châu Âu đi theo định hướng kinh tế của Mỹ, ông Trump một lần nữa công kích năng lượng gió, cho rằng các tua-bin gió là “kém hiệu quả, thua lỗ”, thuộc về một “trò lừa xanh” và “phá hủy đất đai”.

Phần Lan khẳng định châu Âu có thể tự phòng vệ

Trong một phiên thảo luận khác tại Davos về năng lực phòng thủ của châu Âu, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb khẳng định châu Âu hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình, ngay cả trong trường hợp không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Ông lấy Phần Lan làm ví dụ cho tiềm lực quân sự của NATO tại châu Âu, cho biết nước này áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự, có khoảng một triệu người từng phục vụ, có thể huy động 280.000 binh sĩ trong vài tuần và sở hữu 62 máy bay chiến đấu F-18. Ông cũng nhấn mạnh Phần Lan, cùng với Ba Lan, có lực lượng pháo binh lớn nhất châu Âu, bao gồm cả các loại tên lửa tầm xa trên bộ, trên biển và trên không.

Tuy nhiên, ông Stubb lưu ý rằng năng lực chiến tranh không chỉ được đo bằng vũ khí hay quân số, nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh toàn diện.

Ông cho biết Phần Lan hiện có hệ thống hầm trú ẩn dân sự đủ cho 4,4 triệu người, đồng thời dự trữ đầy đủ để tránh thiếu hụt lương thực, năng lượng và điện trong trường hợp khủng hoảng.