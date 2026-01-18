Ngoại trưởng Hà Lan gọi đòn thuế của ông Trump là 'tống tiền', EU họp khẩn

(VTC News) -

Ngoại trưởng Hà Lan ngày 18/1 lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới đối với các đồng minh châu Âu nhằm gây sức ép buộc họ đồng ý bán Greenland cho Mỹ, gọi đây là hành vi “tống tiền”.

“Đó là tống tiền… và điều đó hoàn toàn không cần thiết. Nó không giúp ích gì cho liên minh NATO và cũng không mang lại lợi ích cho Greenland”, ông David van Weel nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Hà Lan.

Theo ông van Weel, việc NATO triển khai nhiệm vụ tại Greenland nhằm thể hiện thiện chí của châu Âu trong phối hợp với Mỹ bảo vệ an ninh cho hòn đảo này. Ông phản đối việc Tổng thống Trump gắn vấn đề ngoại giao liên quan đến Greenland với các biện pháp thương mại.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/1, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh – những quốc gia đã đồng ý cử lực lượng tham gia cuộc tập trận của NATO tại Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ áp thuế với 8 nước châu Âu. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Động thái của Tổng thống Mỹ đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước châu Âu. Cùng ngày, đại sứ của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nhóm họp khẩn để thảo luận phương án ứng phó trước đe dọa áp thuế từ Washington.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản bác gay gắt các đe dọa thuế quan của ông Trump, khẳng định “không một sự đe dọa hay bắt nạt nào có thể khiến châu Âu thay đổi lập trường về Greenland”.

Thông điệp này được Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson hưởng ứng khi tuyên bố EU sẽ không bị “tống tiền”, trong khi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhấn mạnh “đe dọa không có chỗ đứng giữa các đồng minh”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy khẳng định lập trường của London về Greenland là “không thể đàm phán”, sau khi ông Trump cũng gia tăng sức ép bằng cam kết áp thuế đối với Anh cho đến khi đạt được thỏa thuận để Mỹ mua lại hòn đảo này.

Phát biểu trên kênh Sky News, bà Nandy nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Keir Starmer, nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng quyết định áp thuế này là hoàn toàn sai lầm”.

Bà cho biết chính phủ Anh sẽ không nhượng bộ, về nguyên tắc Greenland thuộc quyền quyết định của Đan Mạch và người dân Greenland, đồng thời từ chối bình luận về khả năng London trả đũa bằng các biện pháp thuế quan hoặc trì hoãn chuyến thăm cấp nhà nước của Nhà vua tới Mỹ.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo EU cảnh báo các biện pháp thuế quan sẽ làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ đẩy hai bên vào một vòng xoáy đối đầu nguy hiểm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 22/10/2025. (Ảnh tư liệu: Reuters/Kevin Lamarque)

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Bộ Ngoại giao Đan Mạch thông báo Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen sẽ thực hiện chuyến công du tới các nước thành viên NATO gồm Na Uy, Anh và Thụy Điển nhằm thảo luận chiến lược an ninh của liên minh tại khu vực Bắc Cực.

Theo kế hoạch, ông Rasmussen sẽ tới Oslo trong ngày 18/1, thăm London vào thứ Hai và tiếp tục tới Stockholm vào thứ Năm.

“Trong một thế giới đầy bất ổn và khó lường, Đan Mạch cần có những người bạn và đồng minh thân thiết”, ông Rasmussen nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

“Các quốc gia của chúng ta cùng chung quan điểm về sự cần thiết phải tăng cường vai trò của NATO tại Bắc Cực, và tôi mong muốn trao đổi về cách thức hiện thực hóa mục tiêu này”, ông cho biết.