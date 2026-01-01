Tổng thống Trump thẳng tay áp thuế 8 nước châu Âu, quyết mua bằng được Greenland

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết thuế nhập khẩu bổ sung 10% sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2 đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh.

Tổng thống Trump viết rằng các mức thuế đó sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 và sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc Mỹ mua Greenland.

“Những quốc gia này đang tham gia vào trò chơi rất nguy hiểm, tạo ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận và không bền vững”, ông Trump viết. “Mỹ sẵn sàng đàm phán với Đan Mạch và/hoặc bất kỳ quốc gia nào trong số này, những nước đã đặt quá nhiều thứ vào tình thế rủi ro, bất chấp tất cả những gì chúng tôi đã làm cho họ, bao gồm việc bảo vệ tối đa trong suốt nhiều thập kỷ".

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng Greenland rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ vì vị trí chiến lược và trữ lượng khoáng sản lớn, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để chiếm lấy nó, đặc biệt trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Bắc Cực, đồng thời Washington đang thúc đẩy phát triển hệ thống phòng thủ mang tên “Vòm Vàng”.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ phải mua bằng được Greenland.

Phương án Mỹ mua Greenland được cho là với mức giá có thể lên tới 700 tỷ USD, theo các nguồn tin trên truyền thông Mỹ.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Rasmussen đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington. Sau cuộc gặp, ông Rasmussen cho biết chưa có đột phá nào và Đan Mạch luôn giữ vững quan điểm về Greenland.

Các quốc gia châu Âu trong tuần này đã cử quân đội đến hòn đảo theo yêu cầu của Đan Mạch.

Nằm giữa Mỹ và Nga, Greenland sở hữu vị trí chiến lược then chốt, ngày càng được đánh giá cao về ý nghĩa quốc phòng và đang dần trở thành điểm nóng địa chính trị trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu gia tăng. Sự tan chảy của băng ở Bắc Cực không chỉ làm thay đổi môi trường tự nhiên mà còn mở ra những tính toán mới về an ninh và ảnh hưởng toàn cầu.

Hồi cuối năm 2025, nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nhấn mạnh Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia, không phải vì khoáng sản. Ông Trump nói: "Nếu nhìn vào Greenland, dọc theo bờ biển, các vị sẽ thấy tàu của Nga và Trung Quốc ở khắp nơi. Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia. Chúng ta phải có nó".

Theo kết quả cuộc thăm dò thực hiện vào năm 2025 do tờ Đan Mạch Berlingske thực hiện, có gần 85% dân số Greenland bác bỏ ý tưởng này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò khác do YouGov thực hiện cho thấy chỉ có 7% người Mỹ ủng hộ ý tưởng quân đội Mỹ tấn công Greenland.