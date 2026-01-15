Đức cùng đối tác châu Âu triển khai quân đội đến Greenland

(VTC News) -

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Đức, việc triển khai quân đội đến Greenland được thực hiện theo yêu cầu của Đan Mạch nhằm mục đích tìm hiểu những đóng góp quân sự khả thi để tăng cường an ninh khu vực. Quá trình triển khai quân diễn ra từ ngày 15 - 17/1 (giờ địa phương).

Trước đó, Đài truyền hình DR của Đan Mạch cho biết nước này cũng đã điều thêm lực lượng quân sự tới Greenland để chuẩn bị cho khả năng tăng cường hiện diện trong thời gian tới. Bộ Chỉ huy Quốc phòng Đan Mạch xác nhận nâng mức độ hoạt động tại khu vực Bắc Cực trong năm qua.

Binh lính Đan Mạch luyện tập phát hiện mối đe dọa trong cuộc diễn tập chung với Thụy Điển, Na Uy, Đức và Pháp tại Greenland. (Ảnh: Reuters)

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần tuyên bố Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch có vị trí chiến lược và giàu khoáng sản vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia và khẳng định Mỹ phải sở hữu vùng lãnh thổ này để ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc chiếm đóng.

Ông Trump tuyên bố mọi phương án đều đang được xem xét để đảm bảo an ninh cho vùng lãnh thổ này, một phát ngôn làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Trước đó, Thụy Điển và Na Uy tuyên bố sẽ cử quân đội đến hòn đảo này.

Tuy nhiên, các lãnh đạo châu Âu đã lên tiếng phản đối tuyên bố của ông Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo những hệ lụy nếu Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland từ Đan Mạch sẽ là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời khẳng định Paris sẽ hành động đoàn kết với Copenhagen để bảo vệ chủ quyền Đan Mạch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Greenland và việc quyết định tương lai vùng lãnh thổ này là của Đan Mạch và Greenland.

Về phía Đan Mạch, quan chức cấp cao của nước này cho biết vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" về Greenland với ông Trump sau cuộc hội đàm ở Washington với Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Hai bên nhất trí thành lập nhóm làm việc để thảo luận về cách giải quyết những khác biệt trong bối cảnh ông Trump kêu gọi Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, đồng minh của NATO.

“Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết những mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng lằn ranh đỏ của Đan Mạch”, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nói với phóng viên.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận sau cuộc họp kéo dài khoảng một giờ với Greenland.

Nhưng vài giờ trước khi các quan chức ngồi lại đàm phán, Tổng thống Trump tuyên bố trên trang mạng xã hội rằng Mỹ “cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia”. Ông nói thêm: “NATO nên dẫn đầu để chúng ta có được nó”.

“NATO sẽ trở nên hùng mạnh và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ. Bất cứ điều gì khác đều không thể chấp nhận được", ông Trump viết.