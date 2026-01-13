Ông Medvedev: Tổng thống Trump cần nhanh lên, Greenland có thể 'bỏ phiếu sáp nhập vào Nga'

(VTC News) -

Ngày 12/1, hãng thông tấn Interfax của Nga trích dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa tin: “Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải hành động nhanh. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, trong vài ngày tới có thể sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đột xuất và toàn bộ 55.000 cư dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga. Và thế là xong, không có thêm ngôi sao nhỏ nào trên quốc kỳ Mỹ”.

Theo Reuters, chưa rõ mức độ chính xác trong lời nói của ông Medvedev về tuyên bố liên quan đến "sáp nhập" Greenland. Hiện tại, Nga có khoảng 89 chủ thể liên bang gồm các tỉnh, vùng tự trị, nước cộng hòa trực thuộc và 4 tỉnh sáp nhập từ Ukraine.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Nga không đưa ra bất cứ tuyên bố chủ quyền nào đối với Greenland, nhưng từ lâu đã chú ý đến vai trò chiến lược của hòn đảo này trong vấn đề an ninh Bắc Cực, do nó án ngữ tuyến hàng hải Bắc Đại Tây Dương và là nơi Mỹ đặt một căn cứ quân sự cùng trạm giám sát không gian.

Quan chức Nga cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc quân sự hóa Bắc Cực, coi đây là khu vực hợp tác hòa bình. Mặc dù Moskva vẫn chưa chính thức phản hồi những phát ngôn mới nhất của ông Trump, nhưng trước đó họ nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân nơi đây quyết định.

Cùng thời điểm, Hạ nghị sĩ Randy Fine thuộc đảng Cộng hòa, bang Florida đệ trình “Đạo luật Sáp nhập và Bang hóa Greenland” lên Quốc hội, cho phép Tổng thống Trump thực hiện “mọi bước đi cần thiết để sáp nhập hoặc giành được Greenland”. Cùng với đó, dự luật yêu cầu chính quyền phải báo cáo Quốc hội về những bước cần thiết để hòn đảo này cuối cùng được kết nạp thành một bang của Mỹ.

Tuy nhiên, Greenland tuyên bố không thể chấp nhận việc Mỹ kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này trong mọi hoàn cảnh. "Mỹ một lần nữa nhắc lại mong muốn chiếm đóng Greenland. Đây là điều mà liên minh cầm quyền ở Greenland không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Greenland tuyên bố.

Đan Mạch, Đức, Italy, Anh, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha cũng ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh bảo vệ nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Greenland là hòn đảo có diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ. Vị trí của Greenland nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.