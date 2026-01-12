Châu Âu muốn cử lực lượng quân sự đến Greenland

(VTC News) -

Theo Bloomberg News, các quốc gia châu Âu muốn gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ coi trọng nghiêm túc vấn đề an ninh tại Bắc Cực. Đức dự kiến sẽ đề xuất thành lập một sứ mệnh chung của NATO nhằm bảo vệ khu vực.

Một nhóm các quốc gia châu Âu, do Anh và Đức dẫn đầu, đang thảo luận kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland nhằm gửi thông điệp tới Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm 9/1 rằng Mỹ cần phải “sở hữu” Greenland để ngăn chặn nguy cơ Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này trong tương lai. Ông Trump nhiều lần khẳng định các tàu của Nga và Trung Quốc đang hoạt động gần Greenland – nhận định đã bị các quốc gia Bắc Âu bác bỏ.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và giữ vị trí chiến lược quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng tại Bắc Cực, nơi các tuyến hàng hải mới và tài nguyên thiên nhiên đang thu hút sự quan tâm của các cường quốc.

Các quan chức Mỹ đã thảo luận phương án chuyển tiền trực tiếp cho người dân Greenland, thuyết phục vùng lãnh thổ này tách khỏi Đan Mạch và gia nhập Mỹ. Dù con số cụ thể và cơ chế triển khai chưa được xác định, hai nguồn tin cho biết các mức từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người đã được thảo luận.

Đây chỉ là một trong nhiều phương án đang được Nhà Trắng xem xét nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ. Tuy nhiên, cách tiếp cận này tiềm ẩn nguy cơ bị nhìn nhận là quá "mang tính giao dịch", thậm chí là xúc phạm với một cộng đồng từ lâu đã tranh luận về con đường độc lập của mình cũng như sự phụ thuộc kinh tế vào Đan Mạch.

Trong những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo tại Copenhagen và trên khắp châu Âu đã phản ứng gay gắt trước các phát biểu của ông Trump và một số quan chức Nhà Trắng, những người khẳng định Mỹ có quyền đối với Greenland. Phản ứng này càng mạnh mẽ hơn khi Mỹ và Đan Mạch đều là đồng minh trong NATO, bị ràng buộc bởi các cam kết phòng thủ tập thể.

Hôm 6/1, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch đã ra tuyên bố chung, khẳng định chỉ có Greenland và Đan Mạch mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai bên.