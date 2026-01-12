Ủy viên châu Âu: Mỹ dùng vũ lực chiếm Greenland sẽ đặt dấu chấm hết cho NATO

(VTC News) -

Ủy viên phụ trách Quốc phòng và Không gian của Liên minh châu Âu (EU) cho biết: Nếu Mỹ sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, điều đó sẽ đồng nghĩa là dấu chấm hết cho NATO. Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng có nghĩa vụ hỗ trợ Đan Mạch nếu nước này bị tấn công.

Ông Andrius Kubilius, Ủy viên phụ trách Quốc phòng và Không gian của Liên minh châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây khẳng định Washington “phải sở hữu” Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Mục tiêu, theo ông Trump, là ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát khu vực Bắc Cực có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên khoáng sản. Ông cũng cho rằng sự hiện diện quân sự hiện nay của Mỹ tại đây là chưa đủ.

Cả Greenland và Đan Mạch đều khẳng định hòn đảo này không phải để bán. Tuy nhiên, ông Trump không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sở hữu Greenland.

“Tôi đồng ý với Thủ tướng Đan Mạch rằng đó sẽ là dấu chấm hết cho NATO. Phản ứng của công chúng cũng sẽ rất tiêu cực”, ông Kubilius nói với hãng tin Reuters.

Ông nhấn mạnh Điều 42.7 của Hiệp ước Liên minh châu Âu quy định các quốc gia thành viên có nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau nếu một nước bị tấn công quân sự.

“Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào lập trường và cách hành động của Đan Mạch. Tuy vậy, nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công là điều không thể phủ nhận”, ông khẳng định.

Binh sĩ Đan Mạch tham gia các cuộc tập trận của NATO tại Kangerlussuaq, Greenland, tháng 9/2025. (Ảnh: Ebrahim Noroozi/AP)

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề cập đến Greenland trong cuộc trả lời phỏng vấn New York Times đăng tải hôm 11/1.

Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục, ông khẳng định muốn giải quyết vấn đề “một cách đúng đắn”, trong đó Mỹ sẽ tiếp quản quyền sở hữu vùng lãnh thổ này vì điều đó “cần thiết về mặt tâm lý cho thành công”.

Theo ông Trump, việc sở hữu Greenland mang lại những lợi ích mà chỉ ký kết văn bản không thể có được, trong đó có khả năng thiết lập căn cứ quân sự.

“Điều đó có ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với tôi”, ông nói.

Ông cho rằng có thể những tổng thống khác sẽ có quan điểm khác, nhưng nhấn mạnh rằng “cho đến nay tôi đã đúng về mọi việc”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có triển khai thêm quân tới Greenland hay không, ông Trump cho biết “không nghĩ là cần thiết”, dù trước đó ông cũng nói sẽ tăng cường lực lượng nếu cần.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có vị trí chiến lược trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu. Hòn đảo thuộc chủ quyền Đan Mạch, có khoảng 57.000 dân và diện tích 2,16 triệu km², đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản phong phú, phần lớn vẫn chưa được khai thác.